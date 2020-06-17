МИД КНР и Индии договорились справедливо решить инцидент на границе

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Главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора договорились справедливо решить инцидент на границе двух стран, в результате которого есть пострадавшие и погибшие.
МИД КНР и Индии договорились справедливо решить инцидент на границе
  • Reuters

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

«Стороны договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, вызванную конфликтом в долине Галван», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры заявили о необходимости снизить напряжённость и поддерживать мир в приграничном районе.

В то же время Ван И призвал Индию провести тщательное расследование инцидента, наказать виновных и «прекратить все провокационные действия».

«Индийская сторона не должна недооценивать сложившуюся ситуацию и не должна недооценивать твёрдую волю Китая защищать территориальный суверенитет», — заключили в МИД КНР.

16 июня сообщалось, что несколько военных Индии погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.

В Минобороны Китая заявили, что военные Индии незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

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