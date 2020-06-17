МИД КНР и Индии договорились справедливо решить инцидент на границе
- Reuters
Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНР.
«Стороны договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, вызванную конфликтом в долине Галван», — говорится в сообщении.
Кроме того, министры заявили о необходимости снизить напряжённость и поддерживать мир в приграничном районе.
В то же время Ван И призвал Индию провести тщательное расследование инцидента, наказать виновных и «прекратить все провокационные действия».
«Индийская сторона не должна недооценивать сложившуюся ситуацию и не должна недооценивать твёрдую волю Китая защищать территориальный суверенитет», — заключили в МИД КНР.
16 июня сообщалось, что несколько военных Индии погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.
В Минобороны Китая заявили, что военные Индии незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».