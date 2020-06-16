Китай считает инцидент с индийскими военными попыткой провокации

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Минобороны Китая считает, что военнослужащие Индии незаконно пересекли линию фактического контроля и подготавливали «провокационную атаку».
Китай считает инцидент с индийскими военными попыткой провокации
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старший полковник Чжан Шуйли.

«Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточённой рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами», — приводит его слова ТАСС.

В МИД Китая заявили, что китайская сторона выразила решительный протест Индии и призвала её строго ограничивать свои передовые войска и не предпринимать какие-либо односторонние действия, которые могут осложнить пограничную ситуацию, пишет Global Times.

Ранее стало известно, что офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.

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