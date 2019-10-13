«Много возможностей для сотрудничества»: почему Моди заявил о «новой эпохе» в отношениях с Китаем

Индия и Китай вступают в «новую эпоху сотрудничества», заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили борьбу с терроризмом, расширение торговли и увеличение инвестиций. Эксперты отмечают, что отношения двух стран нельзя назвать простыми, в первую очередь из-за территориальных споров. Однако, как полагают аналитики, позиции Пекина и Нью-Дели по многим глобальным вопросам схожи, и они будут стараться развивать сотрудничество в тех сферах, где это выгодно и Индии, и Китаю.

Индия и КНР вступают в новую эру отношений, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщается на официальном сайте индийского министра.

«Сегодня саммит в Ченнаи открыл новую эпоху сотрудничества между нашими государствами», — подчеркнул Моди.

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По его словам, встреча «вдохнула новую жизнь в отношения» двух стран.

«Мы решили разумно относиться к нашим разногласиям, не давая им перерастать в споры. Мы будем прислушиваться к интересам друг друга и стремиться к укреплению всеобщего мира и стабильности», — сказал индийский премьер.

Говоря о первом неформальном саммите лидеров Индии и Китая, состоявшемся в прошлом году в городе Ухань, Нарендра Моди отметил, что встреча «привнесла большую стабильность в отношения стран». Он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за его визит в Индию, отметив, что оба государства «наращивают стратегический диалог».

«Ченнайский саммит придаст новый импульс индийско-китайским отношениям. От этого выиграют не только жители наших стран, но и весь мир», — считает глава индийского правительства.

Китайский лидер Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил благодарность премьер-министру Индии за гостеприимство и пригласил его в Китай на третий саммит. Председатель КНР также отметил, что страны наладили «более глубокий стратегический диалог» и «более эффективное практическое сотрудничество».

«Прошедшее мероприятие доказало, что решение о проведении подобных неформальных саммитов было правильным и мы можем прибегать к данному формату диалога и далее», — приводит его слова газета The Indian Express.

Виджай Гокхале

Reuters

© Kenzaburo Fukuhara/Pool

Как отметил первый замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале, в ходе саммита главы государств провели в общей сложности около шести часов встреч в формате «один на один». Об этом сообщает Times of india.

По словам Гокхале, лидеры Индии и Китая уделили особое внимание проблеме терроризма. Главы государств признали, что такая проблема существует у обеих стран, и договорились объединить усилия для борьбы с ней. Помимо этого, Си Цзиньпинь и Нарендра Моди обсудили вопросы расширения торговли между государствами и инвестиционные перспективы. Стороны также договорились создать механизм для решения проблемы дефицита торгового баланса Индии в отношении Китая.

«Наладить эффективное сотрудничество»

Китаю крайне важно взаимодействовать с Индией, поскольку это государство «имеет хорошие экономические показатели и является великой державой», считает доктор исторических наук, профессор МГИМО Сергей Лунёв.

«К тому же Пекину сейчас важно расширить рынок сбыта из-за торговой войны с Вашингтоном», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По мнению аналитика, у Китая и Индии есть большое количество отраслей, в которых они могли бы наладить эффективное сотрудничество.

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Одно из таких направлений — сфера высоких технологий, подчеркнул Лунёв.

«Эта область очень перспективна, поскольку у индийской стороны очень хорошие позиции по программному обеспечению — «мягкой» составляющей, а у Китая — по «жёсткой» (имеется в виду оборудование. — RT), — пояснил эксперт.

По словам Лунёва, торговые связи между Индией и Китаем постоянно растут и стороны «будут продолжать развивать отношения» в этом ключе.

«Также страны могут углубить партнёрство в таких сферах, как гидроэнергетика и теплоэнергетика. КНР становится для индийской республики основным поставщиком такого рода продукции», — отметил аналитик.

Лунёв полагает, что Индия и Китай договорились создать механизм для решения проблемы дефицита торгового баланса Индии в отношении Китая.

«Индия поставляет китайской стороне в основном сырьё, а Китай республике — уже обработанные товары. Индийцы на протяжении пяти лет искусственно снижают объём поставок железной руды в КНР, чтобы не делать свой экспорт исключительно сырьевым», — пояснил эксперт.

Что касается вопроса борьбы с терроризмом, Китай и Индия имеют очень много возможностей для сотрудничества, поскольку по этой проблеме стороны придерживаются практически идентичных подходов.

«Здесь страны могли бы очень многого достигнуть, решая эту проблему совместными усилиями, в том числе и в рамках ШОС», — заявил эксперт.

По мнению доцента отделения востоковедения ВШЭ Ольги Солодковой, Нью-Дели и Пекин могли бы сотрудничать и в сфере труда.

«Индия предлагает рабочую силу, которая намного дешевле, чем в Китае. Поэтому часть китайских заводов будет переходить в Индию — КНР ищет максимальную прибыль», — отметила эксперт.

Солодкова добавила, что сближение с Китаем нужно также рассматривать в контексте амбициозных планов индийской стороны.

«Моди провозгласил программу, предполагающую, что Индия станет третьей экономикой мира. И уже сейчас есть основания полагать, что у Нью-Дели это получится», — считает аналитик.

«Не хотела бы идти на обострение конфликта»

Однако эксперты напоминают, что отношения между Индией и Китаем трудно назвать простыми. Подтверждением тому могут служить многолетние территориальные споры и разногласия по кашмирскому вопросу.

Территорию штата Джамму и Кашмир, находящегося на севере Индии, оспаривают три государства: сама Индия, Пакистан и Китай. При этом КНР контролирует около 20% спорных земель.

Однако, как уточнил первый замминистраиностранных дел Индии, проблема Кашмира не поднималась и не обсуждалась между Моди и Си на втором неформальном саммите. При этом дипломат подчеркнул, что позиция Нью-Дели «в любом случае ясна»: «это внутреннее дело Индии».

Кашмир

AFP

© CHANDAN KHANNA

Напомним, в августе власти Индии приняли решение упразднить автономный статус штата, что вызвало негативную реакцию со стороны Пакистана, который понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели.

Китай, в свою очередь, выступил против активизации индо-пакистанского конфликта. Об этом сообщил глава китайского МИД Ван И.

«Китай выступает против любых односторонних действий, которые осложняют ситуацию. Есть надежда, что Индия и Пакистан будут разрешать споры мирным путём и совместно обеспечивать общую обстановку в регионе и мире», — отмечается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Эксперты отметили, что между сторонами до сих пор не урегулирован вопрос территории Кашмира, находящейся под контролем Китая.

«Основная проблема, по которой стороны не могут договориться, — Китай фактически завладел этой территорией и проложил там стратегически важное шоссе», — пояснил Сергей Лунёв.

По мнению эксперта, эти разногласия и споры между Нью-Дели и Пекином создают «очень непростой узел проблем, который моментально развязаться не может».

«Индийско-китайские отношения можно охарактеризовать сразу тремя словами: сотрудничество, конкуренция, соперничество. Эти три аспекта будут проявляться в разной степени в зависимости от сущности вопроса», — отметил Лунёв.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что позиции Индии и Китая очень близки в решении глобальных проблем.

«Союзнический характер отношений с Пакистаном и поддержка Исламабада в кашмирском вопросе вовсе не означают, что Китай не будет стремиться развивать отношения с Индией. Стороны продолжат взаимодействие, учитывая позитивные и негативные факторы своих двусторонних связей», — подчеркнул аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и Ольга Солодкова. По её мнению, «партнёрство Китая с Пекином продолжится и будет только наращиваться», несмотря на территориальные споры и другие разногласия.

«Индия не хотела бы идти на обострение конфликта с Китаем в спорных территориальных вопросах, поскольку с такой страной, как КНР, ей пока трудно соревноваться», — пояснила аналитик.

Найти баланс

Стоит отметить, что незадолго до саммита с главой КНР Нарендра Моди встречался с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то что ещё в июне Вашингтон грозил Индии санкциями за покупку российских С-400, во время сентябрьской встречи американский лидер был весьма дружелюбно настроен по отношению к своему индийскому коллеге и назвал совместные американо-индийские военные учения под названием «Триумф тигра», которые пройдут в ноябре, «впечатляющим прогрессом в оборонном сотрудничестве» двух стран.

Нарендра Моди и Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

По мнению Сергея Лунёва, нынешние переговоры Си и Моди можно расценивать как «некий сигнал Соединённым Штатам». По мнению аналитика, таким образом индийская сторона демонстрирует Вашингтону, что у неё есть варианты, с кем углублять сотрудничество в случае, если американские партнёры начнут диктовать свои условия и пренебрегать интересами Нью-Дели.

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«В своё время американские военные вообще прямо заявляли, что Индия играет ключевую роль в процессе окружения Китая. Вашингтон собирался использовать индийскую сторону в своих антикитайских планах. Но Нью-Дели это прекрасно осознаёт и будет проводить политику балансирования между Соединёнными Штатами и КНР», — спрогнозировал эксперт.

При этом Лунёв добавил, что у Индии совершенно разные типы отношений с Китаем и США.

«Индийско-американские отношения развиваются на двустороннем уровне, однако по глобальным проблемам и ряду региональных вопросов позиции сторон сильно отличаются», — пояснил аналитик. Поэтому, по его мнению, налаживание связей двух крупнейших азиатских держав, которые занимают ведущие места в мировой экономике, для США нежелательно, поскольку Вашингтон расценивает КНР как серьёзную угрозу и вызов.

При этом Россия сейчас весьма заинтересована в сближении Индии и Китая, полагает Лунёв.