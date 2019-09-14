В Индии намерены запустить производство российских самолётов Ил-114

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В Индии заявили о намерении запустить производство российских самолётов Ил-114. По данным представителя ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics, их будут использовать при региональных полётах.

«Этот самолёт является идеальной заменой используемым при региональных полётах индийскими авиакомпаниями турбовинтовым самолётам», — приводит газета The Times of India слова представителя индийской авиакомпании. 

Он также отметил, что цена Ил-114 на $4—5 млн ниже, чем у его прямых конкурентов.

Ранее представитель корпорации «МиГ» сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

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