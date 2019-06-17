В «МиГ» сообщили, когда запланирован первый полёт Ил-114-300

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

«Первый подъём самолёта в воздух планируется в ноябре 2020 года. Мы идём в графике. В его изготовлении задействованы все наши площадки. Окончательная сборка, как вы уже знаете, будет осуществляться в Луховицах», — рассказал Тарасенко.

По его словам, что компания находится на этапе передачи документации в производство и подготовки производства.

«Уже сегодня мы работаем с КБ Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия — яркий пример успешной кооперации при проектировании самолета в цифре. Всё происходит в режиме онлайн. Мы видим перспективу такой информационной системы и в послепродажном обслуживании этого самолёта в части логистической составляющей», — заявил гендиректор «МиГ».

Он добавил, что на Ил-114-300 уже есть заказчики.

В марте сообщалось, что правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.