Китай призвал Индию к мирному разрешению ситуации с Кашмиром

Китай выступает против активизации конфликта между Индией и Пакистаном, а также предостерегает индийскую сторону от односторонних действий в штате Джамму и Кашмир, сообщил глава китайского МИД Ван И.

«Китай выступает против любых односторонних действий, которые осложняют ситуацию. Есть надежда, что Индия и Пакистан будут разрешать споры мирным путём и совместно обеспечивать общую обстановку в регионе и мире», — сообщили в министерстве.

Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир.