Китай призвал Индию к мирному разрешению ситуации с Кашмиром
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«Китай выступает против любых односторонних действий, которые осложняют ситуацию. Есть надежда, что Индия и Пакистан будут разрешать споры мирным путём и совместно обеспечивать общую обстановку в регионе и мире», — сообщили в министерстве.
Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир.