Генсек ООН прокомментировал ситуацию со статусом Кашмира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за ситуацией и призывает обе стороны к сдержанности», — указывается в сообщении. Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством. Кашмир — это спорная территория между Индией и Пакистаном. Вопрос о принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.