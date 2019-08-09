Генсек ООН прокомментировал ситуацию со статусом Кашмира

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за ситуацией и призывает обе стороны к сдержанности», — указывается в сообщении.

Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.

Кашмир — это спорная территория между Индией и Пакистаном.

Вопрос о принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.

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