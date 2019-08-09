Генсек ООН прокомментировал ситуацию со статусом Кашмира
«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за ситуацией и призывает обе стороны к сдержанности», — указывается в сообщении.
Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.
Кашмир — это спорная территория между Индией и Пакистаном.
Вопрос о принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.