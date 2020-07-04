«Политика системного сдерживания»: зачем США отправляют два авианосца в район военных учений КНР

Два авианосных корабля ВМС США — USS Ronald Reagan и USS Nimitz — направляются в Южно-Китайское море. Как пояснил командир ударной эскадры, возглавляемой авианосцем USS Ronald Reagan, этот манёвр призван подать региональным союзникам Вашингтона сигнал о «серьёзности» намерений американской стороны «в отношении безопасности и стабильности в регионе». Переброска проходит на фоне военных учений, которые проводит Китай в спорном районе акватории. Эксперты расценивают действия Пентагона как «демонстрацию силы». По мнению аналитиков, таким образом США дают понять, что считают этот регион своей сферой влияния.

Пентагон направляет авианосцы USS Ronald Reagan и USS Nimitz в Южно-Китайское море. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal сообщил контр-адмирал Джордж М. Уикофф, командир ударной эскадры, возглавляемой авианосцем USS Ronald Reagan.

Авианосцы ВМС США должны появиться в Южно-Китайском море во время проведения в регионе военных учений Вооружённых сил КНР. Отмечается, что таким образом Вашингтон намерен подать сигнал региональным союзникам, продемонстрировав своё отношение к наращиванию китайского военного присутствия в регионе. Это станет редким случаем, когда американские и китайские военные будут проводить манёвры одновременно в одном районе.

Военнослужащие ВС КНР на Парасельских островах

Reuters

«Наша цель — послать нашим партнёрам и союзникам недвусмысленный сигнал о серьёзности наших намерений в отношении безопасности и стабильности в регионе», — заявил американский контр-адмирал.

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«Я считаю, что это действительно целесообразно и обосновывает нашу деятельность в этом регионе», — добавил он.

Адмирал отказался уточнить координаты, в которых будут действовать американские авианосцы, но при том уточнил, что решение США не стало ответом на китайские учения. Однако рост военной активности КНР в регионе стал причиной присутствия кораблей ВМС США, сказал военный.

Отметим, что ударные группировки авианосцев USS Ronald Reagan и USS Nimitz были развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе ещё в начале июня. Это произошло на фоне инцидента между Тайбэем и Пекином — тайваньская сторона обвинила китайских военных в том, что самолёты ВВС КНР вторглись в зону ПВО Тайваня.

Комментируя текущие шаги США, эксперты отмечают, что две авианосные ударные группировки (АУГ) — достаточно серьёзная военная сила.

«Этого недостаточно для ведения боевых действий, но как демонстрация силы это очень весомо. Сейчас можно сказать, что стороны ведут диалог, сопряжённый с экспонированием военной мощи, что весьма в духе нынешней американской администрации», — пояснил в комментарии RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

По словам Ермакова, появление авианосных групп ВМС США в регионе неудивительно: ещё во время президентства Барака Обамы Вашингтон избрал стратегию противостояния КНР.

«Почти на 70% потенциал ВМФ США был переориентирован на выполнение задач в Индо-Тихоокеанском регионе. Здесь идёт постоянное усиление военной группировки», — констатировал эксперт.

Спорные острова

Ранее Пентагон выразил обеспокоенность военными манёврами Пекина, которые КНР проводит в Южно-Китайском море с 1 по 5 июля. Как говорится в заявлении американского оборонного ведомства, зона учений включает в себя спорные воды и территории. Поэтому проведение манёвров контрпродуктивно тем усилиям, которые прилагаются для ослабления напряжённости в этом районе и может ещё больше осложнить ситуацию, считают в Пентагоне. Кроме того, текущие учения якобы нарушают обязательства Пекина, заложенные в Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море от 2002 года.

Напомним, этот документ был подписан 4 ноября 2002 года в столице Камбоджи представителями КНР и стран АСЕАН. Стороны обязались разрешать свои территориальные споры мирным путём, а также воздерживаться от шагов, способных подорвать стабильность в регионе, включая такие действия, как заселение необитаемых островов и рифов.

Парасельские острова

AFP

В 2016 году Пекин объявил, что Парасельские острова не подпадают под действие декларации, поскольку являются «неоспоримой» китайской территорией. Острова представляют собой архипелаг из 15 островов и рифов общей площадью около 8 кв. км, расположенный в Южно-Китайском море.

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Архипелаг, как и острова Спратли, стал предметом территориального спора между КНР, Вьетнамом и ещё несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Фактически Парасельские острова ещё с 1970-х годов находятся под контролем Китая, а в 1992 году его власти приняли «Закон КНР о территориальных водах и прилегающих к ним зонах», который предусматривает суверенитет азиатской державы над всеми островами Южно-Китайского моря.

Несмотря на скромные размеры, архипелаг имеет важное стратегическое значение, поскольку располагается на судоходной магистрали, соединяющей Тихий и Индийский океаны. Кроме того, на шельфе островов были найдены богатые месторождения нефти и газа.

Большой интерес к ситуации в Южно-Китайском море проявляют и США. Вашингтон не претендует на расположенные здесь острова, но активно поддерживает своих региональных партнёров, заявляя о приверженности принципу свободного судоходства в этом районе. Заинтересованность Соединённых Штатов небезосновательна — к примеру, все поставки ближневосточных энергоносителей на американский рынок, а также в страны АТР транспортируются именно через Южно-Китайское море.

Аналитики напоминают, что противоречия США и Китая вокруг Южно-Китайского моря имеют очень давнюю историю.

«Стороны осыпают друг друга обвинениями уже не одно десятилетие. Тот факт, что Трамп развязал на этом фоне торговую войну с КНР, только дополнил политику системного сдерживания, проводимую США. Пекин же не заинтересован в глобальном конфликте с Вашингтоном. Поэтому КНР будет отвечать на провокации США, но сама устраивать их не станет», — подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Кроме того, как отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин, проведение учений даже в международных водах не нарушает нормы международного права.

«Дело не в этом, а в том, что США рассматривают эти учения как попытку КНР укрепить свои территориальные притязания», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Риск случайных столкновений»



Комментируя активность КНР в Южно-Китайском море, глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что в регионе должен поддерживаться порядок, защищающий права всех государств вне зависимости от их размера и военного потенциала.

«Америка выражает согласие с нашими друзьями в Юго-Восточной Азии: военные учения КНР в спорных водах Южно-Китайского моря — это серьёзная провокация. Мы выступаем против незаконных притязаний Китая. И точка», — написал Помпео в Twitter.

America agrees with our Southeast Asian friends: The PRC’s military exercise in disputed waters of the South China Sea is highly provocative. We oppose Beijing’s unlawful claims. Period. https://t.co/i6TRac2WuJ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 3, 2020

В Пекине, в свою очередь, прокомментировали заявления американской стороны. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Парасельские острова (или острова Сиша, как их называют в Китае) являются неоспоримо исконной китайской территорией.

«Морские учения ВС Китая вблизи Парасельских островов подпадают под наш суверенитет и не могут подвергаться осуждению. Основополагающая причина нестабильности в Южно-Китайском море — это широкомасштабная военная деятельность и бряцанье оружием страны, находящейся в десятках тысяч миль от нашего региона», — подчеркнул дипломат.

Майк Помпео

Reuters

© Manuel Balce Ceneta

Отметим, что появление авианосцев USS Ronald Reagan и USS Nimitz в Южно-Китайском море — далеко не первый за последнее время случай переброски американских военных кораблей в регион. Например, в апреле китайские военные вытеснили из спорного района Южно-Китайского моря американский эсминец.

Как заявил в связи с этим инцидентом представитель ВС Китая Ли Хуаминь, «провокационные» действия США представляли собой «серьёзное нарушение соответствующих норм международного права, суверенитета Китая и его интересов в области безопасности». В итоге эти действия «привели к искусственному усилению угрозы региональной безопасности и могли привести к непредвиденным инцидентам», считают в Пекине.

По мнению экспертов, появление авианосных групп ВМС США в районе военных учений ВС КНР также несёт потенциальный «риск случайных столкновений».

«Такой риск всегда есть, и подобный инцидент способен привести к углублению конфликта, хотя намеренно начинать войну никто не хочет, разумеется», — считает Александр Лукин.

По оценке Сергея Ермакова, появление авианосцев в районе спорных территорий станет серьёзным сигналом того, что США не отказываются от методов военного давления.

«Китай обязательно сделает выводы из этого шага. Он учтёт появление американской группировки, но будет достаточно сдержан в военном плане», — пояснил Ермаков.

Константин Блохин также согласен, что цель появления авианосцев USS Ronald Reagan и USS Nimitz в Южно-Китайском море — демонстрация силы и твёрдости намерений США.

«Вашингтон ясно даёт понять, что считает регион своей сферой влияния и не намерен отдавать его Китаю. Понятно, что у американского руководства нет задачи начинать войну, но США пытаются запугать китайскую сторону и показать свою твёрдость региональным союзникам. Со своей стороны, Китай сейчас вряд ли станет корректировать сценарий учений, чтобы не показать слабость. Уже ясно, что в целом напряжённость в регионе будет расти, он будет становиться всё более взрывоопасным», — спрогнозировал эксперт.