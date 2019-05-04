«Установление регионального превосходства»: почему в Пентагоне обеспокоены ростом потенциала китайских ВМС

Китай наращивает мощь своих вооруженных сил для поддержания статуса великой державы. При этом особое внимание Пекин уделяет ВМС и расширению географии военной активности, в том числе в Арктике. Такие выводы содержатся в докладе Пентагона, посвящённого оборонной политике КНР. Однако эксперты считают, что Вашингтон сильно преувеличивает военные амбиции Китая. По мнению аналитиков, укрепление китайских ВС связано с защитой торговых путей, которые приобретают всё большее значение с ростом экономики республики.

Минобороны США подготовило для конгресса ежегодный доклад, посвящённый военной деятельности Китая. Как утверждают авторы документа, КНР успешно проводит модернизацию вооружённых сил, которые должны помогать стране поддерживать статус великой державы.

В отчёте отмечается, что Пекин уделяет всё больше внимания развитию боевых возможностей ВМС, которые должны быть способны выполнять операции на значительном удалении от берегов Китая.

Китайская «экспансия»

По данным Пентагона, в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) насчитывается десять атомных подлодок (четыре — с баллистическими ракетами), 50 дизель-электрических субмарин, один авианосец, 33 эсминца, 54 фрегата, 42 корвета.

В 2022 году Китай должен получить второй авианосец — головной корабль проекта 001А Shandong (Pipixia). В апреле 2018 года он вышел на ходовые испытания. По своим характеристикам новый плавучий аэродром заметно превосходит единственный на текущий момент авианосец Liaoning — бывший советский авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143.6 «Кречет» (был выкуплен у Киева в 1998 году).

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Как отмечается в докладе, командование НОАК планирует увеличить состав флота за счёт строительства подлодок и эсминцев нового поколения проектов 055 и 052D. Одновременно Китай усиливает морскую пехоту. Уже в 2020 году её численность возрастёт в три раза — с 10 тыс. до 30 тыс. человек (с двух до семи бригад).

Авторы отчёта полагают, что укрепление ВМС приведёт к расширению географии военной активности Пекина. Китай рассчитывает открыть новые военные базы на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. За последние годы подразделения НОАК появились в Джибути и пакистанском порту Гвадар, которые расположены на пересечении важных торговых путей.

«Прогресс Китая в реализации таких проектов, как «Один пояс — один путь», вероятно, приведёт к необходимости расширения военного базирования за рубежом для обеспечения безопасности этих проектов», — говорится в документе.

Также в Пентагоне отметили, что Пекин уделяет особое внимание расширению контроля над Южно-Китайским морем, через которое в Японию, Южную Корею и Тайвань проходит около 80% танкеров с сырой нефтью. В частности, Пекин распространил свой суверенитет над архипелагом Спратли и Парасельскими островами, которые считаются спорными территориями.

Авианосец Liaoning в Тихом океане

Reuters

Кроме того, аналитики Пентагона опасаются военной активизации КНР в Арктике, в частности развёртывания атомных подводных лодок. В докладе утверждается, что под предлогом научного и коммерческого освоения северных широт Китай будет увеличивать военное присутствие в Северном Ледовитом океане.

По мнению авторов отчёта, о грядущей «экспансии» КНР в Заполярье свидетельствует опубликованная в январе 2018 года стратегия КНР в отношении Арктики. Согласно документу, Пекин рассчитывает получить доступ к природным ресурсам региона и развивать морские коммуникации, включая проект «Полярный Шёлковый путь».

«Китай не стремится к паритету»

Опрошенные RT эксперты полагают, что в докладе Пентагона перемешаны объективные факты и свойственный военно-политической элите США алармизм по поводу «китайской угрозы». По их мнению, Китай развивает армию и флот главным образом для защиты торговых путей. Военная политика Пекина носит оборонительный характер и не угрожает безопасности зарубежных государств.

«Экономика Китая ежегодно растёт примерно на 6,5% в год — в два раза быстрее общемировых темпов. Соответственно, увеличивается объём морских перевозок. Пекин хочет обеспечить безопасность грузопотоков. В этом и заключается смысл развития его военной инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Африке», — заявил RT заместитель руководителя Центра социально-экономических исследований Китая Павел Каменнов.

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Эксперт согласился с выводом аналитиков Пентагона о том, что Пекин продолжит наращивать военное присутствие в Мировом океане и расшит географию дислокации армейских подразделений. При этом Каменнов подчеркнул, что Китай развёртывает на морских побережьях ряда зарубежных государств не военные базы, а пункты базирования.

«На самом деле разговоры о том, что Пекин повсюду откроет несметное количество военных баз, являются явным преувеличением. Если быть корректным, то, что сейчас есть и будет у Китая, — это пункты базирования. Без них Пекин не может обеспечить охрану морских коммуникаций. Сейчас у КНР нет ни одной полноценной зарубежной военной базы. Ведь это понятие подразумевает наличие складов с боеприпасами, ремонтных, учебно-тренировочных комплексов и многое другое», — сказал Каменнов.

По мнению востоковеда, Минобороны США намеренно завышает военные возможности Китая, чтобы обосновать тезис о якобы агрессивном и экспансионистском характере политики этой страны. В действительности, как отмечает Каменнов, уровни военной мощи Соединённых Штатов и Китая ещё долго будет несопоставимыми.

«С одной стороны, КНР удалось выдавить конкурентов и американцев из Южно-Китайского моря, однако общее соотношение сил не в пользу Пекина — ВМС и ядерные войска США намного мощнее. Достаточно сказать, что у Штатов 11 авианосцев и полное превосходство в атомном флоте. Но Китай и не стремится к паритету с Вашингтоном. Главное для Пекина — это обеспечить сдерживание Штатов, и с этой задачей он справляется», — пояснил Каменнов.

Матросы ВМС НОАК

Reuters

© Andreas Manolis

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. В интервью RT он сказал, что оборонная политика Китая служит коммерческим интересам и не направлена на противостояние с США. Также он отметил, что Пекин не намерен значительно увеличивать корабельный состав ВМС НОАК.

«Китайский флот главным образом состоит из устаревшей техники. Это же касается и единственного авианосца Liaoning. Именно по этой причине верфи Поднебесной массово строят новые корабли и подлодки, которые должны заменить старые. Какого-то серьёзного количественного увеличения состава флота не произойдёт. При этом ВМС США согласно планам Дональда Трампа должны пополниться десятками новых боевых кораблей», — отметил Маслов.

Как считает эксперт, модернизация НОАК направлена на то, чтобы сократить технологический разрыв с другими державами. Развёртывание китайской группировки в Арктике Маслов назвал «фантазией» Пентагона. Собеседник RT полагает, что алармистские выводы Минобороны США объясняются нарастающей геополитической и экономической конкуренцией между Вашингтоном и Пекином.

Как подчеркнул Маслов, американские ВМС привыкли отстаивать принцип «свободы судоходства», который подразумевает беспрепятственное развёртывание американских корабельных группировок в любом районе Мирового океана. Военная деятельность Китая ограничивает оперативные возможности флота США.

«Конечно, у Китая растут военные аппетиты, но необходимо понимать, что долгое время Пекин не вкладывал больших денег в развитие армии. В итоге Китай вышел на ведущие позиции в экономике, не успев подтянуть мощь НОАК. Пекин по-прежнему находится в положении догоняющей страны и не представляет военной угрозы для кого-либо», — резюмировал эксперт.