США примут новые меры против КНР из-за «аннексированного Гонконга»

США в ближайшее время примут новые меры против Китая в связи с Гонконгом, который, как заявили в Белом доме, «де-факто оказался аннексирован КНР».

Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», — сказал он журналистам президентского пула.

Советник добавил, что «Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая».

«Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — цитирует О'Брайена РИА Новости.

26 июня Соединённые Штаты сообщили, что вводятся визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Меры были спровоцированы продвижением властями КНР нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

Также госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».