США примут новые меры против КНР из-за «аннексированного Гонконга»
Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», — сказал он журналистам президентского пула.
Советник добавил, что «Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая».
«Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — цитирует О'Брайена РИА Новости.
26 июня Соединённые Штаты сообщили, что вводятся визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Меры были спровоцированы продвижением властями КНР нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.
Также госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».