Помпео объявил о введении санкций против китайских чиновников

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Госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».
Помпео объявил о введении санкций против китайских чиновников
  • Reuters

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые будут участвовать в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы, в соответствии с законом (США) о взаимном доступе в Тибет от 2018 года», — цитирует его РИА Новости.

Помпео также добавил, что власти Китая продолжают препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов, журналистов, туристов и т.п. При этом, по его словам, официальные лица КНР и другие граждане «имеют гораздо больший доступ в Соединённые Штаты».

Ранее США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга.

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