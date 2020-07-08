Помпео объявил о введении санкций против китайских чиновников

Госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые будут участвовать в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы, в соответствии с законом (США) о взаимном доступе в Тибет от 2018 года», — цитирует его РИА Новости.

Помпео также добавил, что власти Китая продолжают препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов, журналистов, туристов и т.п. При этом, по его словам, официальные лица КНР и другие граждане «имеют гораздо больший доступ в Соединённые Штаты».

Ранее США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга.