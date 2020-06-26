США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга

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Соединённые Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга
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Как отмечается, ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые причастны к «подрыву автономии» Гонконга и «нарушению прав человека».

В конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрабатывает «нечто мощное» в отношении Пекина из-за ситуации в Гонконге. 

Сообщалось, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

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