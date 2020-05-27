Трамп анонсировал «мощный ответ» Китаю из-за действий против Гонконга

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Трамп анонсировал «мощный ответ» Китаю из-за действий против Гонконга
  • Reuters

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтёте это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Трамп пообещал, что действия США будут представлять «нечто мощное».

Ранее стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

23 мая Минторг США внёс в чёрный список 33 юридических лица из КНР.

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