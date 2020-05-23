Минторг США внёс в чёрный список 33 юридических лица из КНР

Министерство торговли США объявило, что вносит в чёрный список 33 организации из Китая.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Отмечается, что из числа данных организаций 24 попали в чёрный список за причастность к деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США.

Остальные девять организаций внесены в чёрный список за причастность к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ранее стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.