Минторг США внёс в чёрный список 33 юридических лица из КНР

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Министерство торговли США объявило, что вносит в чёрный список 33 организации из Китая.
Минторг США внёс в чёрный список 33 юридических лица из КНР
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Отмечается, что из числа данных организаций 24 попали в чёрный список за причастность к деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США.

Остальные девять организаций внесены в чёрный список за причастность к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ранее стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

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