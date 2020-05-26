США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая

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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.
США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая
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Об этом он заявил Fox Business, комментируя ситуацию в Гонконге.

«Это будет иметь очень плохие финансовые последствия для Гонконга... И мы будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или в материковом Китае, будем делать всё возможное, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в Соединённые Штаты», — сказал он.

Ранее стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

23 мая Минторг США внёс в чёрный список 33 юридических лица из КНР.

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