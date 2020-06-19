Своя атмосфера: почему Россия и КНР названы главными угрозами в новой американской доктрине космической обороны

Россия и Китай — главные угрозы национальным интересам США в космосе. Об этом говорится в новой космической оборонной стратегии, представленной Пентагоном. В американском оборонном ведомстве полагают, что Москва и Пекин хотят «бросить вызов свободе Соединённых Штатов в космическом пространстве». По мнению экспертов, с помощью подобных надуманных заявлений Вашингтон маскирует собственные планы по милитаризации околоземного пространства.

Россия и Китай представляют главную угрозу национальным интересам США в космическом пространстве, превращая его в арену противостояния. Об этом говорится в новой Стратегии космической обороны, представленной Пентагоном.

«В частности, самую большую стратегическую угрозу представляют Китай и Россия в связи с их разработкой, испытанием и развёртыванием противокосмического потенциала, а также соответствующей военной доктриной о применении данного потенциала в ходе конфликта в космическом пространстве. Китай и Россия используют космос в качестве оружия, чтобы снизить военную эффективность США и их союзников, а также бросить вызов нашей свободе действий в космическом пространстве», — говорится в тексте стратегии, опубликованном на сайте Пентагона.

Глава Пентагона Марк Эспер, комментируя публикацию новой доктрины, заявил, что противники США превратили космос в область ведения боевых действий, и в соответствии с этим Вашингтон должен внести изменения в политику и стратегии.

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Целью США заявлено обеспечение всеобъемлющего военного преимущества в космическом пространстве. Американское Космическое командование планирует создать в околоземном пространстве некую «стратегическую среду», которая будет предусматривать интегрирование космоса в национальные, совместные и комбинированные операции, сотрудничество с союзниками, партнёрами, промышленностью и другими правительственными ведомствами и агентствами США.

Отмечается, что Вашингтон расценивает космическое пространство как новую арену противостояния «великих держав».

«Соперничество великих держав определяет стратегическую обстановку. Космос — это как источник национальной мощи, процветания и престижа, так и их проводник. Таким образом, космическая сфера вновь стала главной ареной для соперничества США с другими великими державами, преимущественно Китаем и Россией», — говорится в документе.

Необходимое пространство

Напомним, что администрация Дональда Трампа последние несколько лет активно наращивала усилия по милитаризации космоса. Так, в 2019 году указом президента США были созданы Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA) и новый, шестой вид Вооружённых сил США — Космические силы. В августе 2019-го начало работу Космическое командование SPACECOM — первое боевое командование, сформированное с 2009 года. Главой Космических сил США и SPACECOM является генерал Джон Рэймонд.

Сам Реймонд в апреле 2020 года в ходе конференции в Институте Митчелла (организация, работающая в сфере авиации и аэрокосмической отрасли) заявил, что обеспокоен возможностями США действовать оперативно и упреждать угрозу в космическом пространстве.

Пентагон

AFP

«Очевидно, что другие страны нас догоняют», — заявил Рэймонд в ходе видеоконференции, организованной Институтом Митчелла.

Обеспокоенность Пентагона успехами других стран, в частности России и Китая, в космической сфере отражена и в новой доктрине. В ней указывается, что китайские и российские стратегические намерения и возможности представляют собой актуальную и сохраняющуюся угрозу для способности американского оборонного ведомства достичь желаемых условий в космосе.

«Китай и Россия проанализировали зависимость США от космоса и разработали доктрину, организации и возможности, специально предназначенные для того, чтобы оспаривать или отказывать США в доступе и операциях в этой среде. Одновременно с этим значительно расширяется их использование космоса», — говорится в новой оборонной доктрине Пентагона.

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США окончательно утвердили курс на милитаризацию космического пространства, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для этого были созданы Космические силы, выдвинута программа колонизации Луны, сейчас на орбиту выводят спутники Starlink, которые позволят армии США с любой точки земного шара поддерживать связь непосредственно с Пентагоном и военными базами. Также готовится программа вывода ядерного оружия в околоземное пространство с целью протестировать реакцию мировых лидеров на это», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Юрий Кнутов отметил, что США вернулись к реализации программы президента Рональда Рейгана «Звёздные войны» (также известная как Стратегическая оборонная инициатива или SDI), так как теперь для этого появляются необходимые технологии.

По мнению эксперта, США сейчас делают ставку на милитаризацию космоса, поскольку довольно сильно отстали от России и Китая в разработках гиперзвукового оружия.

«Вашингтон надеется, что в космическом пространстве можно будет перехватить ракеты во время старта, а также держать российские военные объекты под постоянной угрозой вероятного удара», — отметил эксперт.

Заявления о том, что Россия и Китай могут угрожать США, являются отвлекающим манёвром, который должен скрыть истинные планы Вашингтона по милитаризации космоса, считает Юрий Кнутов.

Гонка вооружений

Эксперты отмечают, что Пентагон уже давно проводит активную политику по милитаризации космоса.

«Агентства DARPA и RAND ранее уже обозначили, что если США смогут совершить прорыв в освоении космического пространства, то они будут доминировать во всём мире. Поэтому Пентагон принял соответствующую программу, которая предусматривает расположение на орбите группировки из спутников», — отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Кроме задач по обеспечению каналов связи, глобального позиционирования и разведки, в будущем такие орбитальные платформы смогут вести в космосе и боевые действия, пояснил эксперт.

«На подобных спутниках может быть размещено как кинетическое оружие, так и комплексы радиоэлектронной борьбы. Кинетическое оружие будет бороться с баллистическими ракетами, гиперзвуковыми блоками, наносить удар с орбиты. В свою очередь комплексы РЭБ должны будут обездвиживать спутниковые группировки противника», — пояснил Алексей Леонков.

Целью подобных систем могут стать российские и китайские объекты и комплексы, считает эксперт.

Военный спутник

Gettyimages.ru

© Jose Luis Stephens / EyeEm

«США в национальной оборонной доктрине обозначили Россию и Китай врагами первого порядка, поэтому прежде всего это будет направлено против них», — рассказал Алексей Леонков.

Последние несколько лет Россия неоднократно предостерегала США от превращения космоса в милитаризованную зону и театр военных действий. В декабре 2019 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла три предложенные Россией резолюции по разоружению в космосе.

25 февраля, выступая на конференции по разоружению, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает страны Запада выработать меры, которые предотвратили бы подобный сценарий.

Российский дипломат тогда отметил, что «всё более реальные очертания приобретают планы США, Франции, да и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос, ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве».

США принятием подобных доктрин сейчас закладывает основу для оправдания своих собственных действий по милитаризации космического пространства, считает Алексей Леонков.