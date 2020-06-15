Скоростной перехват: какое российское оружие сможет уничтожать гиперзвуковые цели

Российская оборонная промышленность обладает необходимыми ресурсами для создания комплекса перехвата гиперзвуковых аппаратов. Такой точки зрения придерживаются опрошенные RT военные эксперты. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что отечественная армия может получить средство поражения боеприпасов, развивающих скорость более 5 Махов, когда такие системы появятся у других государств. На сегодняшний день Россия остаётся единственной страной, имеющей в арсенале строевые образцы гиперзвуковых вооружений. По мнению аналитиков, этот технологический отрыв позволяет РФ своевременно создавать эффективные оборонительные комплексы, способные сбивать новые высокоскоростные боеприпасы потенциального противника.

В России существует мощный технологический базис для создания системы перехвата гиперзвуковых боеприпасов, сообщили опрошенные RT военные эксперты. По их мнению, возможностью защиты российских объектов от новейших средств поражения будет обладать достаточно широкий перечень вооружений.

«С большой долей уверенности можно говорить, что с перехватом гиперзвуковых целей будет справляться зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей», С-400 «Триумф» в доработанной модификации и самоходная лазерная система «Пересвет» в модернизированной версии», — рассказал в комментарии RT военный эксперт, директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. В беседе с RT эксперт подчеркнул, что в ходе модернизации возможность перехвата гиперзвуковых боеприпасов могут получить многие российские ЗРК, а также комплекс «Пересвет» и другие виды новейших вооружений, созданных на новых физических принципах и использующих так называемую направленную энергию.

«В С-500 изначально закладывалась функция поражения гиперзвуковых целей, в частности боевых частей баллистических ракет (развивают скорость свыше 5 Махов. — RT), но при определённой доработке сбивать гиперзвуковые аппараты смогут и остальные ЗРК, например С-400 и «Бук-М3». Такими же свойствами в перспективе будет обладать лазерное и микроволновое оружие», — пояснил Корнев.

Ранее в интервью первому заместителю гендиректора ВГТРК Андрею Кондрашову в программе «Вести недели» президент РФ Владимир Путин рассказал, что для российской армии создаётся эффективное средство перехвата гиперзвуковых боеприпасов.

«Оно (средство перехвата. — RT) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

По словам президента, благодаря прогрессу в сфере военного гиперзвука Россия оказалась в уникальном положении, получив возможность своевременно разработать системы, способные бороться с вражескими аппаратами, летящими со скоростью более 5 Махов.

«Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — подчеркнул Путин.

«Усовершенствовать гиперзвуковой арсенал»

Россия стала первой в мире страной, принявшей на вооружение образцы гиперзвукового оружия. Речь идёт об авиационном комплексе Х-47М2 «Кинжал», который запускается с истребителя МиГ-31, и планирующем блоке «Авангард», предназначенном для установки на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), включая РС-28 «Сармат».

В процессе разработки находится отечественный аппарат большой дальности «Анчар-РВ», а в Военно-морском флоте РФ идут испытания ракеты морского базирования 3M22 «Циркон», способной развивать скорость в 9 Махов.

Истребитель МиГ-31 с ракетой Х-47М2 «Кинжал»

РИА Новости

© Андрей Станавов

Помимо России, в настоящее время гиперзвуковое оружие активно разрабатывается Китаем, Великобританией, Японией и Соединёнными Штатами.

Примечательно, что в 2000-е годы именно США обладали статусом лидера в области военного гиперзвука. Однако в процессе опытно-конструкторских работ и испытаний далеко не все проекты Пентагона оказались удачными.

На сегодняшний день на вооружении американских ВС нет ни одного строевого гиперзвукового изделия, хотя интенсивные исследования и эксперименты в этой области продолжаются.

Выступая 13 июня в Военной академии в Вест-Пойнте, президент США Дональд Трамп заявил, что американская промышленность якобы разработала высокоточную ракету, способную летать в 17 раз быстрее современных аналогов, имеющихся в арсенале других государств. По его словам, дальность боеприпаса составляет 1000 миль (1,6 тыс. км).

Ранее глава Белого дома назвал это оружие «супер-пупер-ракетой», однако никто из официальных лиц США до сих пор не уточнил, о каком конкретно изделии идёт речь и в какой стадии находятся ведущиеся по нему работы. Известно лишь, что Пентагон финансирует несколько проектов гиперзвукового оружия для военно-воздушных сил, флота и сухопутных войск. Например, для стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer создаётся аэробаллистическая ракета AGM-183 ARRW, для ВМС и наземных подразделений — гиперзвуковой планер C-HGB.

Вместе с тем в Соединённых Штатах ещё в начале 2019 года заговорили о необходимости создания системы перехвата гиперзвуковых целей. Для этого, как считают американские военные, могут подойти «скоростные перехватчики» и оружие направленной энергии — к данному классу изделий относятся лазерные комплексы и СВЧ-пушки.

Также, по информации Агентства космического развития Соединённых Штатов, для обнаружения «гиперзвуковых планирующих аппаратов и любых ракет следующего поколения» американцы собираются запустить в космос сотни оптически связанных орбитальных спутников.

Как полагают эксперты, США смогут получить некоторые образцы строевого гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов. Реализация большей части проектов в этой области, в том числе работ по созданию средств перехвата, начнётся ближе к 2030 году.

«Конечно, не стоит недооценивать научно-технологический потенциал американской промышленности, однако анонсированные США проекты в сфере гиперзвука растянуты на ближайшую десятилетку. В принципе, такой временной промежуток позволяет нашей стране усовершенствовать уже имеющийся гиперзвуковой арсенал, создать новые изделия и решить вопросы с перехватом гиперзвуковых целей», — отметил Юрий Кнутов.

Концентрация ресурсов

Как пояснил Дмитрий Корнев, эффективное средство перехвата гиперзвуковых аппаратов должно быть оснащено мощной радиолокационной станцией (РЛС), системой цифровой обработки сигналов, высокопроизводительной вычислительной аппаратурой, качественным комплексом отсева ложных целей и скоростными ракетами.

«Перехват гиперзвукового аппарата, особенно если он маневрирует, — это очень сложная задача. Для нынешних ЗРК такая опция доступна только при пуске зенитных ракет на встречных курсах, но для этого всё равно должна быть быстрая электроника, способная рассчитать траекторию полёта цели», — пояснил Кортнев.

По мнению собеседника RT, перехват гиперзвуковых аппаратов будет осуществляться ЗРК традиционным способом, при котором боевая часть зенитной управляемой ракеты взрывается неподалёку от объекта поражения. Цель уничтожается, попадая в плотное облако разлетевшихся осколков.

Макет перспективной американской ракеты AGM-183A ARRW на внешней подвеске бомбардировщика Boeing B-52H

© US Air Force

«На возможности оружия, использующего направленную энергию, я смотрю с долей скепсиса. Да, лазерные комплексы и СВЧ-пушки обеспечивают мгновенное поражение, но на сегодняшний день их мощность невелика. Нужен серьёзный прогресс в создании компактных источников энергии, например небольших ядерных реакторов. Думаю, что соответствующие работы в России активно ведутся», — рассуждает Корнев.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что на вооружении ВС РФ уже стоят средства, обеспечивающие обнаружение и поражение отдельных гиперзвуковых целей. По его словам, с поиском таких аппаратов может справиться мобильная РЛС «Противник-ГЕ», а с перехватом — противоракеты, входящие в арсенал московской системы ПРО А-135.

«Огромный пласт информации по перспективным разработкам в области гиперзвука публично не озвучивается. Однако те данные, которыми мы обладаем, позволяют сделать вывод, что у Минобороны РФ и промышленности есть чёткое представление о том, как грамотно концентрировать ресурсы для создания оборонительных и наступательных вооружений, опережающих по характеристикам зарубежные образцы как минимум на 5—10 лет», — резюмировал Кнутов.