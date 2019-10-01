В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде

Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость. Ракету показали во время парада, приуроченного к 70-летию образования КНР. Таким образом, Китай можно считать второй после России державой, обладающей гиперзвуковым оружием. Однако эксперты отмечают, что никакой официальной информации об испытаниях DF-17 нет, а потому заявленные характеристики могут отличаться от реальных. Впрочем, если Пекин действительно получил в распоряжение новый тип вооружения, это может значительно увеличить вес азиатской республики на международной арене, особенно в переговорах с США.

На параде в честь 70-летия образования КНР Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представила новые образцы вооружений. В частности, зрителям продемонстрировали баллистические ракеты JL-2 «Цзюйлан-2», которые размещаются на подводных лодках, и межконтинентальную баллистическую ракету DF-41. Но особый интерес у присутствующих вызвала баллистическая ракета средней дальности DF-17.

Эта новинка китайского ВПК может менять траекторию полёта и нести гиперзвуковой летательный аппарат (глайдер), передвигающийся со скоростью, которая значительно превышает скорость звука в атмосфере, сообщает издание ЦК КПК Global Times. DF-17 является «совсем недавно разработанным типом ракеты» и относится к категории гиперзвукового оружия. Перехватить её с помощью существующих средств ПВО практически невозможно, пишет Global Times.

«Специалист по ракетам и квантовым технологиям Ян Чэнцзюнь заявил, что DF-17 будет играть ключевую роль в обеспечении территориальной целостности Китая, поскольку такие регионы, как Южно-Китайское море, Тайваньский пролив и Северо-Восточная Азия, находятся в пределах её досягаемости», — отмечает издание.

О том, что Китай ведёт такого рода разработки, было известно давно. Ещё в декабре 2017 года американское издание The Diplomat со ссылкой на данные разведки США сообщало о том, что Народно-освободительная армия Китая провела испытание новой баллистической ракеты, оснащённой гиперзвуковым глайдером. По словам журналистов, испытания якобы проходили 1 и 15 ноября.

По сообщению The Diplomat, DF-17 способна перемещаться на расстояние от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. км. Однако официальных подтверждений этой информации со стороны властей КНР не поступало. На нынешнем параде ракету DF-17 впервые продемонстрировали публично.

Вторая после России

Если информация о новой ракете, распространённая китайскими властями, верна, КНР стала второй после России страной мира, обладающей гиперзвуковым оружием.

В прошлом году российские военные полностью завершили программу лётных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Контрольный пуск был произведён 26 декабря из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. Боевой блок, преодолев около 6 тыс. км, сманеврировал на гиперзвуковой скорости и поразил цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Солдаты китайской армии

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Отставание от России и Китая в области разработок гиперзвукового оружия вызывает обеспокоенность у американских военных. В начале марта 2019 года корпорация Raytheon сообщила о заключении контракта с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) на сумму $63,3 млн на разработку программы Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование». — RT). Программой предусмотрено создание ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Однако на конец июля корпорация сообщила лишь о том, что завершила анализ проектных решений.

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А в сентябре исследовательская служба конгресса США представила доклад, в котором говорится о том, что у Пентагона пока нет утверждённых программ по разработке гиперзвукового оружия.

Если Китай действительно получил гиперзвуковое оружие, это имеет важное политическое значение для страны, особенно в контексте её взаимоотношений с США, отмечают эксперты.

«Для многих американских политиков наличие у китайцев гиперзвуковых ракет будет поводом порассуждать, представляет ли КНР угрозу для Америки или нет. Потенциальная китайская угроза, в свою очередь, станет оправданием тех санкций, которые сейчас США применяет против Китая», — сказал в беседе с RT руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Эксперт отмечает, что в вопросе обладания гиперзвуковым оружием у Китая «есть своя правда». По его словам, КНР сегодня крайне важно показать, что страна умеет и способна сама себя защитить. При этом Маслов уверен, что Китай не будет использовать угрозу гиперзвукового оружия в разрешении торговых споров с США.

«Китай ведёт себя взвешенно. Официальный Пекин чётко разделяет военные угрозы и экономические отношения и считает, что любые невоенные вопросы должны разрешаться дипломатическим путём. Китай показывает, что любая военная угроза вокруг территории Китая найдёт достойный ответ, но не более того», — полагает Маслов.

Член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков в беседе с RT предположил, что Китаю важен сам факт обладания гиперзвуковым оружием.

«КНР показала ракету DF-17, чтобы продемонстрировать свою силу США, чтобы Вашингтон более учтиво вёл переговоры с Пекином», — считает эксперт.

Нужны подтверждения

Вместе с тем специалисты советуют не спешить с выводами о том, что у Китая действительно появилось гиперзвуковое оружие, лишь на основании продемонстрированных на параде образцов.

Ракета в полёте

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По мнению Сергея Судакова, пока нет официальных подтверждений, что DF-17 когда-либо испытывалась.

«Часто бывает так, что заявленные характеристики очень сильно отличаются от реальных», — пояснил эксперт.

По его мнению, нельзя исключать, что на параде была продемонстрирована обычная баллистическая ракета с обновлённым двигателем. Кроме того, Судаков подчёркивает, что создать гиперзвуковое оружие и иметь возможность эффективно применять его — не одно и то же.

«Проблема не в том, чтобы создать ракету, которая летает очень быстро. Необходимо ведь довести её до цели, а для этого нужна собственная спутниковая группировка, — говорит эксперт. — У России такая группировка есть, а вот способен ли её создать Китай — вопрос открытый».

«Пока у КНР не существует надёжной сети спутников, которая позволяла бы вести гиперзвуковую ракету. Она, конечно, может быть создана, хотя более чем сомнительно, что ей удастся превзойти сеть, имеющуюся у России», — полагает Судаков.

По мнению Алексея Маслова, Китаю теперь предстоит подтвердить, что страна действительно получила гиперзвуковое оружие.

«Если подтверждения будут, это очень многое поменяет. Китай окажется первой азиатской державой с таким оружием, и встанет в один ряд по своей военной мощи с США и Россией. Тогда голос Китая по целому ряду вопросов будет звучать значительно солиднее», — заключает Маслов.