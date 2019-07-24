«Армия мирового уровня»: как Китай намерен наращивать свой военный потенциал
- Reuters
- © Kim Kyung-Hoon
Канцелярия по делам печати Госсовета КНР обнародовала 24 июля новую редакцию оборонной стратегии республики. Документ носит название «Белая книга по национальной обороне Китая в новую эпоху».
Первая «Белая книга» была опубликована Пекином в 1998 году, в документе разъяснялись взгляды республики на вопросы международной и национальной безопасности. Впоследствии стратегия обновлялась с интервалом в два или в четыре года. Предыдущая редакция «Белой книги» была опубликована в 2015-м.
В новом документе говорится о том, что Китай никогда не будет стремиться к мировой гегемонии, экспансии или формированию сфер влияния за пределами своих границ.
Отмечается, что за 70 лет, прошедших с основания республики, Пекин ни разу не начинал военные конфликты, а китайский народ всегда выступает за мир.
Сегодня КНР призывает к партнёрству в сфере безопасности, а не формированию военных блоков, и стремится к поддержанию глобальной стабильности. В рамках этой стратегии Китай «играет конструктивную роль» в урегулировании острых региональных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове, иранский ядерный вопрос и конфликт в Сирии, говорится в документе.
Армия мирового уровня
Значительная часть «Белой книги» посвящена структурным реформам китайских вооружённых сил. К 2035 году должна в общих чертах завершиться модернизация организационной структуры, вооружений, оснащения и военной теории армии. К середине века планируется «превратить вооружённые силы Китая в армию мирового уровня».
По мнению директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александра Лукина, власти КНР ставят вполне выполнимые задачи.
«КНР аккумулировала большие финансовые ресурсы, и сегодня они могут быть использованы для преобразования вооружённых сил», — отметил эксперт в комментарии RT.
При этом за последние десятилетия Пекин значительно снизил свои расходы на оборону в пропорциональном значении к национальному ВВП и государственному бюджету, но увеличил в абсолютном значении, отмечается в «Белой книге».
«С начала проведения политики реформ и открытости Китай увеличил свои оборонные расходы, перейдя от поддержания самодостаточности к умеренному росту. В целом оборонные расходы увеличиваются параллельно с ростом экономики страны и бюджетных ассигнований», — отмечают авторы «Белой книги».
Как уточняется в документе, расходы на оборону в процентах от ВВП снизились с пикового значения в 5,43% в 1979 году до 1,26% в 2017 году. Сегодня Китай занимает шестое место в мире по оборонным расходам по отношению к ВВП (после США, России, Индии, Великобритании и Франции) и второе место в мире по расходам в абсолютном значении.
В документе названы ключевые цели КНР в сфере национальной обороны. Это сдерживание любой агрессии, обеспечение безопасности населения и социальной стабильности, защита территориальной целостности, морских и космических интересов КНР.
Кроме того, в документе особо упоминается необходимость противостоять тайванскому и тибетскому сепаратизму, а также ликвидация движения за создание Восточного Туркестана на территории Синьцзян-Уйгурской автономии. Сообщается, что с 2014 года Народная вооружённая полиция Китая приняла участие в ликвидации 1588 террористических группировок и аресте свыше 12 тыс. террористов на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.
- Последствия теракта на северо-западе Китая в районе Синьцзян.
- AFP
Напомним, этот регион населён этническими уйгурами, среди которых сильны сепаратистские настроения. Конфликт проходит не только по исторической и этнической линиям, но и по религиозной — большинство уйгуров исповедуют ислам.
По мнению Александра Лукина, руководство КНР не случайно уделяет такое большое внимание вопросу борьбы с терроризмом — эта проблема за последние годы стала актуальна во всём мире.
«Угроза растёт, поэтому Китай принимает разные меры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Нужно отметить, что исламский терроризм является проблемой не только Китая, но и всего региона», — пояснил эксперт.
На основе принципа взаимного уважения
Отдельно в документе упоминаются интересы КНР в Южно-Китайском море. Авторы «Белой книги» напоминают о правах КНР на спорные острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Напомним, архипелаги Спратли (Наньша) и Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между целым рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. В последние годы в этот спор активно вмешиваются Соединённые Штаты, которые пытаются вытеснить отсюда китайские силы под предлогом защиты свободы судоходства.
- Корабли ВМФ США в Южно-Китайском море.
- © U.S. Navy
Отношения Китая и США заметно накалились в последнее время — в обновленной редакции американской оборонной стратегии Пентагона КНР оказалась в числе ключевых противников Америки. Однако Пекин не спешит делать симметричные заявления. Хотя в «Белой книге» говорится о том, что Вашингтон своими действиями провоцирует напряженную конкуренцию в мире, китайская сторона придерживается принципа «взаимного уважения» в отношениях с американскими партнёрами и даже стремится к военному сотрудничеству с Вашингтоном.
«Китай практикует активный и грамотный подход к военным отношениям с США, придерживаясь принципов избегания конфликтов и конфронтации, а также взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», — отмечается в документе.
Говоря о причинах сдержанности Пекина по отношению к США, эксперты подчёркивают, что речь не идёт о неготовности отстаивать свои интересы.
«В Китае не торопятся называть США противником, готовы сотрудничать с ними, но при этом постоянно стремятся обойти их по всем направлениям», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
В свою очередь, Александр Лукин считает, что Китай всё же пока недостаточно силён, чтобы открыто противостоять Штатам.
«Кроме того, китайские лидеры, которые более разумны, чем американские, понимают, что такое противостояние приведёт к серьёзным экономическим и политическим последствиям», — объяснил эксперт.
Особо тесное партнёрство у Пекина сложились с Москвой. Как отмечается в документе, российско-китайские военные отношения продолжают развиваться на высоком уровне, играя важную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности.
Выступая 24 июля на пресс-конференции, официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Россия и Китай вступили в новую эпоху отношений, страны сотрудничают в разработке военного оборудования, борьбе с терроризмом и других направлениях.
«Мы будем углублять наше сотрудничество и таким образом внесём наш вклад в поддержание глобального мира, баланса международной безопасности и стабильности», — подчеркнул У Цянь.
- Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
- © Sun Zhiying/eng.mod.gov.cn
Как пояснил Андрей Кошкин, хотя российско-китайское сотрудничество имеет долгую историю, стимулом для особого сближения стран стало санкционное давление Запада на Россию.
«Пекин всегда был открыт для Москвы, и в результате странам удалось развить активное взаимодействие по всем направлениям, включая оборонное», — отметил эксперт.
«Полный и окончательный запрет»
В «Белой книге» затрагиваются и такие актуальные вопросы, как кибербезопасность и ядерное разоружение. Сегодня вооружённые силы Китая заняты наращиванием своих возможностей в киберпространстве, а также работают над средствами киберзащиты, усиливая оборону «кибернетических границ» от внешних вторжений, отмечается в документе. Вместе с тем, власти Китая выступают за уничтожение ядерных арсеналов во всём мире.
«Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности», — говорится в «Белой книге».
- Reuters
- © Damir Sagolj
По мнению экспертов, у призыва КНР к тотальному ядерному разоружению есть вполне прагматичные основания. Тот ядерный арсенал, которым располагает сегодня Пекин, уступает арсеналам России, США и Франции. При этом Поднебесная имеет крупнейшую в мире армию — её численность составляет 2 млн военнослужащих. Для сравнения, американские войска насчитывают только около 1,3 млн человек. Поэтому ликвидация странами ядерного оружия была бы на руку КНР.
«Мотив простой — если все страны ядерного клуба откажутся от ядерного оружия, китайские вооружённые силы станут самыми мощными в мире», — сделал вывод Александр Лукин.
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