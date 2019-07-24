В Китае заявили об угрозе военной стратегии США мировой стабильности

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Военная стратегия Соединённых Штатов несёт угрозу глобальной стратегической стабильности и региональной безопасности, говорится в Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху.
В Китае заявили об угрозе военной стратегии США мировой стабильности
  • Reuters

«США скорректировали свою политику по национальной обороне и военную стратегию, приняв политику односторонних действий. Это спровоцировало напряжённую конкуренцию между крупными странами, привело к существенному росту военных расходов», — приводит выдержку из документа РИА Новости.

Отмечается, что военная политика США заставила другие страны наращивать ядерный и ракетный потенциал. 

«НАТО продолжило расширение, нарастив военное присутствие в Центральной и Восточной Европе, и проводило постоянные военные учения», — подчеркнули авторы документа.

При этом, как говорится в Белой книге, Россия в ответ начала укреплять свой ядерный потенциал для защиты собственных стратегических интересов.

Ранее в Китае высоко оценили уровень сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере.

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