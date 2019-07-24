В КНР отметили высокий уровень развития военных отношений Пекина и Москвы
«Военное сотрудничество Китая и России в военной области продолжает развиваться на высоком уровне, обогащаясь всеобъемлющим стратегическим партнёрством Китая и России в новую эпоху», — приводит ТАСС выдержки из документа.
Как подчёркивается в Белой книге, с 2012 года военнослужащие России и Китая провели семь раундов стратегических консультаций.
Ранее правительство России одобрило проведение переговоров с КНР по подписанию соглашения о военном сотрудничестве.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества двух стран.