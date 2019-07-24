В КНР отметили высокий уровень развития военных отношений Пекина и Москвы

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Отношения между Москвой и Пекином в военной сфере находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Об этом говорится в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».

«Военное сотрудничество Китая и России в военной области продолжает развиваться на высоком уровне, обогащаясь всеобъемлющим стратегическим партнёрством Китая и России в новую эпоху», — приводит ТАСС выдержки из документа.

Как подчёркивается в Белой книге, с 2012 года военнослужащие России и Китая провели семь раундов стратегических консультаций. 

Ранее правительство России одобрило проведение переговоров с КНР по подписанию соглашения о военном сотрудничестве.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества двух стран.

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