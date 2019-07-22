В Госдуме оценили перспективы возможного военного сотрудничества России и Китая
- AFP
«Во-первых, военное сотрудничество с Китаем может проходить в рамках совместных учений с армией Китайской Народной Республики. Во-вторых, в рамках военно-технического сотрудничества, связанного с продажей военного оружия», — заявил он.
По его мнению, в области военной составляющей взаимодействие с Пекином несёт перспективные направления.
Ранее ТАСС сообщал, что правительство России одобрило проведение переговоров с КНР по подписанию соглашения о военном сотрудничестве.