В Госдуме оценили перспективы возможного военного сотрудничества России и Китая

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества России и Китая.

«Во-первых, военное сотрудничество с Китаем может проходить в рамках совместных учений с армией Китайской Народной Республики. Во-вторых, в рамках военно-технического сотрудничества, связанного с продажей военного оружия», — заявил он.

По его мнению, в области военной составляющей взаимодействие с Пекином несёт перспективные направления.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство России одобрило проведение переговоров с КНР по подписанию соглашения о военном сотрудничестве.