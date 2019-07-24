В КНР оценили численность армии страны после сокращения

Численность действующей армии Китая после сокращения составляет 2 млн человек, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, 300 тыс. человек из личного состава были сокращены, чтобы «поддерживать численность действующей армии на уровне 2 млн человек».

Цель реформы состоит в том, чтобы передать офицерские позиции военнослужащим без офицерского звания и гражданским.

Кроме того, задача состояла в сокращении руководящих органов. Так, из Белой книги следует, что численность состава на уровне полка и выше была сокращена на 25%, а в небоевых единицах — почти вдвое.

Ранее сообщалось, что Китай проведёт военные учения на юго-восточном побережье, в том числе в морской акватории и воздушном пространстве.