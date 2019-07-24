В КНР оценили численность армии страны после сокращения
- Reuters
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, 300 тыс. человек из личного состава были сокращены, чтобы «поддерживать численность действующей армии на уровне 2 млн человек».
Цель реформы состоит в том, чтобы передать офицерские позиции военнослужащим без офицерского звания и гражданским.
Кроме того, задача состояла в сокращении руководящих органов. Так, из Белой книги следует, что численность состава на уровне полка и выше была сокращена на 25%, а в небоевых единицах — почти вдвое.
Ранее сообщалось, что Китай проведёт военные учения на юго-восточном побережье, в том числе в морской акватории и воздушном пространстве.