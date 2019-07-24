Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

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Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху.
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
  • Reuters

«Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

В Белой книге также указывается, что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым.

В документе также отмечается, что отношения между Москвой и Пекином в военной сфере находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества двух стран.

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