«Камуфляж для трат»: почему Трамп назвал Россию и Китай причиной увеличения военных расходов США

Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пришлось увеличить траты в военной сфере из-за России и Китая. По словам главы Белого дома, у американской стороны не было выбора, ей требовалось «отстроить свои вооружённые силы», поскольку они были «полностью истощены». По мнению экспертов, президенту США легче найти несуществующую «угрозу» со стороны Москвы и Пекина, чем объяснять рядовым американцам, почему оборонные инновации США в семь раз дороже российских и китайских аналогов. Кроме того, Трамп выступает с подобными заявлениями в надежде сгладить эффект от неудачной военной кампании в Афганистане и получить дополнительные очки на выборах, полагают аналитики.

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты были вынуждены увеличить военный бюджет из-за России и Китая. Об этом глава Белого дома сказал во время своего выступления перед сторонниками в Северной Каролине, трансляцию которого вёл телеканал C-Span.

«Мы достигли рекордных показателей финансирования вооружённых сил: $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом, $738 млрд (в следующем. — RT). Знаете, я сторонник бюджетных рамок, но выбора у нас не было. Нужно было отстроить свои вооружённые силы, учитывая всё, что сейчас происходит, имея в виду Китай, Россию, радикальный ислам — всё, что мы сейчас наблюдаем. Нам нужно было что-то делать», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что ВС США были «полностью истощены», а сейчас имеют «прекрасные F-35, F-18, новые корабли, новые ракеты».

Заявления об «угрозе» со стороны России — не редкость в американском обществе. Так, в апреле текущего года американский аналитический центр Атлантический совет призывал страны НАТО увеличить оборонные расходы из-за «российской угрозы».

«Сейчас у НАТО в приоритете должна быть реструктуризация стратегии по расходованию ресурсов, в соответствии с которой страны-члены целенаправленно увеличили бы расходы до уровня, соответствующего первоочередным приоритетам альянса в области обороны и безопасности», — говорится в докладе организации.

Автором документа стал бывший помощник замминистра обороны Соединённых Штатов Уэйн Шрёдер. По его мнению, военная мощь России растёт и вместе с тем влияет на сложившуюся расстановку сил в мире. Как отмечает Шрёдер, Североатлантический альянс должен восстановить у стран — участниц блока «боевой образ мышления», который соответствует «развивающейся угрозе».

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Соединённые Штаты назначили Россию и Китай главными «врагами», которые мешают Вашингтону занять главенствующее положение в мире. И американскому лидеру приходится следовать этому курсу.

«Трамп вынужден говорить об этом, поскольку скован американской элитой, конгрессом США. Однако сам глава Белого дома, ещё когда пришёл к власти, хотел максимально улучшить отношения с Москвой», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Фактор России и Китая»

Аналитики считают, что Трамп поднял тему «российской угрозы» ещё и потому, что хочет обосновать необходимость создания «космической армии».

В конце августа глава Белого дома заявил, что, сформировав Космическое командование (SPACECOM) в составе ВС США, Вашингтон сможет сохранить превосходство в космосе. Об этом он сообщил во время торжественной церемонии по случаю начала работы SPACECOM.

Глава Космического командования ВС США генерал Джон Реймонд

AFP

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не будет оспорено и никогда не окажется под угрозой, поскольку конфликты, как нам известно, лучше всего предотвращаются подготовкой к победе», — подчеркнул американский президент.

Трамп также назвал космическое пространство «следующей областью военных действий», пообещав, что вслед за формированием SPACECOM будет создан новый вид ВС — космические войска.

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Американский лидер объяснил действия Вашингтона по усилению военного присутствия в космосе угрозами, исходящими от «противников», которые якобы могут вывести из строя американские спутники.

Фактор России и Китая — самый простой и очевидный для Трампа способ объяснить рядовым американцам необходимость создания Космического командования, полагает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Военная стратегия Вашингтона — формирование мощного ядра космических сил. А когда создаётся новая ветвь вооружений, на это выделяется большое количество денег. И чтобы закамуфлировать эти траты, надо в очередной раз напомнить о существовании «ужасных» России и Китая», — отметил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, «все эти страшные истории» про угрозу России и Китая позволяют Вашингтону обосновывать, на что тратятся деньги налогоплательщиков, предназначенные для обороны страны, считает Сергей Судаков.

Военный спутник США в космосе

© U.S. Air Force

«Ведь в противном случае Вашингтон вынужден будет признать, что есть определённый отрыв США от России, которая уже около четырёх лет задаёт вектор развития в этой сфере», — подчеркнул аналитик.

По мнению Судакова, для Белого дома легче найти так называемую угрозу со стороны Москвы и Пекина, чем объяснять рядовым американцам, что инновации в США стоят в семь раз дороже российских и китайских аналогов.

«Это становится особо актуально с учётом того, что США намерены создавать гиперзвуковое и лазерное оружие, вооружения для использования в космическом пространстве, мини-реакторы, на которых будет работать эта военная техника», — уточнил эксперт.

Попытка оправдаться

Как отмечают аналитики, говоря об увеличении военных расходов, Трамп прикрывается «угрозой» со стороны России и Китая, чтобы также сгладить эффект от неудачной военной кампании в Афганистане, проводимой предыдущими администрациями.

Накануне глава Белого дома заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».

«Что касается меня, то я считаю их (переговоры. — RT) мёртвыми. Они мертвы», — приводит слова Трампа издание The Hill.

Ранее американский президент заявил об отмене встречи с представителями радикального движения «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter. По его словам, переговоры сорвались из-за произошедшего в Кабуле взрыва, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США. По информации главы Белого дома, ответственность за инцидент взяли на себя талибы.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

Кроме того, в конце июня в Афганистане были убиты два военнослужащих ВС Соединённых Штатов. Об этом заявили в миссии НАТО. В американских военных выстрелили во время совместного с афганскими силами безопасности патрулирования. Инцидент произошёл на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом, в ходе которого провёл переговоры с президентом Афганистана.

За всё время афганской кампании, проводимой Соединёнными Штатами, её жертвами стали около 2300 американских военнослужащих. Об этом сообщили сенаторы США Рэнд Пол и Том Юдалл. По информации политиков, на войну в ИРА Вашингтон потратил $2 трлн.

Солдаты армии США в Афганистане

Reuters

© Omar Sobhani/File

Однако, как считают эксперты, эта цифра намного больше.

По мнению Сергея Судакова, Белому дому кампания в Афганистане обошлась в более чем $5 трлн.

«Президент США не раз сам заявлял о колоссальных тратах на эту войну и изъявлял желание сократить их. Однако, чтобы оперативно вывести все войска из республики, Трампу сначала нужно добиться согласия Пентагона, который заинтересован в продолжении кампании, поскольку получает за это деньги», — отметил эксперт.

Подобное мнение разделяет и Константин Блохин.

«Трамп неоднократно критиковал американскую элиту за растраты астрономической суммы на войну в Афганистане. Он выступает за то, чтобы эти деньги были направлены на развитие внутренней инфраструктуры США», — уточнил аналитик.

«Выиграть предвыборную гонку»

Называя причиной роста военных расходов Россию и Китай, Трамп хочет заработать себе дополнительные очки в преддверии президентских выборов 2020 года, считают эксперты.

Напомним, оборонный бюджет не раз становился яблоком раздора между Белым домом и демократами. Так, в начале июля в администрации Трампа заявили, что президент США может наложить вето на проект соответствующего документа на предстоящий финансовый год, если конгресс одобрит его в текущей редакции.

Сумма оборонного бюджета на 2019 финансовый год составила $716 млрд. На следующий финансовый год администрация президента решила увеличить «ставку», запросив $750 млрд. Однако стремление американского лидера к ещё большему расширению военных расходов не встретило позитивных откликов со стороны демократов, которые имеют большинство в нижней палате конгресса. По этой причине представители Демпартии внесли поправки в проект закона о национальной обороне США и сократили запрашиваемую сумму до $733 млрд. При этом согласительный комитет из представителей обеих партий должен назвать окончательную сумму, приняв во внимание оба варианта проекта.

Трамп связывает увеличение военных расходов с действиями России и Китая, поскольку рассчитывает набрать таким образом дополнительные очки в предвыборной гонке, считает Константин Блохин.

«Трамп тут действует с пропагандистской точки зрения, поскольку для рядовых американцев оборонная мощь — предмет гордости», — пояснил аналитик.

По мнению Сергея Судакова, глава Белого дома хочет показать своему электорату, что повышает сумму оборонного бюджета вполне оправданно.

Избиратели на президентских выборах в США 2016 года

РИА Новости

«Трамп выступает перед сторонниками, которым говорит, что деньги на оборонную сферу расходуются разумно. Таким образом он даёт понять рядовым американцам, что администрация президента стремится защитить каждого», — заявил эксперт.

При этом, как отмечает Судаков, если раньше причиной увеличения расходов на оборону становился терроризм, то теперь эта тема устарела и Белый дом при любом удобном случае ссылается на несуществующую угрозу со стороны Москвы и Пекина.

«После 11 сентября 2001 года в США больше не было потрясений такого масштаба. Трамп прекрасно понимает, что, если будет снова педалировать тему террористических угроз, это снизит его рейтинг», — констатировал аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.