«Камуфляж для трат»: почему Трамп назвал Россию и Китай причиной увеличения военных расходов США

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Ирина Таран, Алёна Медведева
Дональд Трамп заявил, что Вашингтону пришлось увеличить траты в военной сфере из-за России и Китая. По словам главы Белого дома, у американской стороны не было выбора, ей требовалось «отстроить свои вооружённые силы», поскольку они были «полностью истощены». По мнению экспертов, президенту США легче найти несуществующую «угрозу» со стороны Москвы и Пекина, чем объяснять рядовым американцам, почему оборонные инновации США в семь раз дороже российских и китайских аналогов. Кроме того, Трамп выступает с подобными заявлениями в надежде сгладить эффект от неудачной военной кампании в Афганистане и получить дополнительные очки на выборах, полагают аналитики.
«Камуфляж для трат»: почему Трамп назвал Россию и Китай причиной увеличения военных расходов США
  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Erin Scott

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты были вынуждены увеличить военный бюджет из-за России и Китая. Об этом глава Белого дома сказал во время своего выступления перед сторонниками в Северной Каролине, трансляцию которого вёл телеканал C-Span.

«Мы достигли рекордных показателей финансирования вооружённых сил: $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом, $738 млрд (в следующем. RT). Знаете, я сторонник бюджетных рамок, но выбора у нас не было. Нужно было отстроить свои вооружённые силы, учитывая всё, что сейчас происходит, имея в виду Китай, Россию, радикальный ислам — всё, что мы сейчас наблюдаем. Нам нужно было что-то делать», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что ВС США были «полностью истощены», а сейчас имеют «прекрасные F-35, F-18, новые корабли, новые ракеты».

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Заявления об «угрозе» со стороны России — не редкость в американском обществе. Так, в апреле текущего года американский аналитический центр Атлантический совет призывал страны НАТО увеличить оборонные расходы из-за «российской угрозы».

«Сейчас у НАТО в приоритете должна быть реструктуризация стратегии по расходованию ресурсов, в соответствии с которой страны-члены целенаправленно увеличили бы расходы до уровня, соответствующего первоочередным приоритетам альянса в области обороны и безопасности», — говорится в докладе организации.

Автором документа стал бывший помощник замминистра обороны Соединённых Штатов Уэйн Шрёдер. По его мнению, военная мощь России растёт и вместе с тем влияет на сложившуюся расстановку сил в мире. Как отмечает Шрёдер, Североатлантический альянс должен восстановить у стран — участниц блока «боевой образ мышления», который соответствует «развивающейся угрозе».  

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Соединённые Штаты назначили Россию и Китай главными «врагами», которые мешают Вашингтону занять главенствующее положение в мире. И американскому лидеру приходится следовать этому курсу.

«Трамп вынужден говорить об этом, поскольку скован американской элитой, конгрессом США. Однако сам глава Белого дома, ещё когда пришёл к власти, хотел максимально улучшить отношения с Москвой», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Фактор России и Китая»

Аналитики считают, что Трамп поднял тему «российской угрозы» ещё и потому, что хочет обосновать необходимость создания «космической армии».

В конце августа глава Белого дома заявил, что, сформировав Космическое командование (SPACECOM) в составе ВС США, Вашингтон сможет сохранить превосходство в космосе. Об этом он сообщил во время торжественной церемонии по случаю начала работы SPACECOM.

  • Глава Космического командования ВС США генерал Джон Реймонд
  • AFP
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не будет оспорено и никогда не окажется под угрозой, поскольку конфликты, как нам известно, лучше всего предотвращаются подготовкой к победе», — подчеркнул американский президент.

Трамп также назвал космическое пространство «следующей областью военных действий», пообещав, что вслед за формированием SPACECOM будет создан новый вид ВС — космические войска.

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Американский лидер объяснил действия Вашингтона по усилению военного присутствия в космосе угрозами, исходящими от «противников», которые якобы могут вывести из строя американские спутники.

Фактор России и Китая — самый простой и очевидный для Трампа способ объяснить рядовым американцам необходимость создания Космического командования, полагает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Военная стратегия Вашингтона — формирование мощного ядра космических сил. А когда создаётся новая ветвь вооружений, на это выделяется большое количество денег. И чтобы закамуфлировать эти траты, надо в очередной раз напомнить о существовании «ужасных» России и Китая», — отметил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, «все эти страшные истории» про угрозу России и Китая позволяют Вашингтону обосновывать, на что тратятся деньги налогоплательщиков, предназначенные для обороны страны, считает Сергей Судаков.

«Ведь в противном случае Вашингтон вынужден будет признать, что есть определённый отрыв США от России, которая уже около четырёх лет задаёт вектор развития в этой сфере», — подчеркнул аналитик.

По мнению Судакова, для Белого дома легче найти так называемую угрозу со стороны Москвы и Пекина, чем объяснять рядовым американцам, что инновации в США стоят в семь раз дороже российских и китайских аналогов.

«Это становится особо актуально с учётом того, что США намерены создавать гиперзвуковое и лазерное оружие, вооружения для использования в космическом пространстве, мини-реакторы, на которых будет работать эта военная техника», — уточнил эксперт.

Попытка оправдаться

Как отмечают аналитики, говоря об увеличении военных расходов, Трамп прикрывается «угрозой» со стороны России и Китая, чтобы также сгладить эффект от неудачной военной кампании в Афганистане, проводимой предыдущими администрациями.

Накануне глава Белого дома заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».

«Что касается меня, то я считаю их (переговоры. — RT) мёртвыми. Они мертвы», — приводит слова Трампа издание The Hill.

Ранее американский президент заявил об отмене встречи с представителями радикального движения «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter. По его словам, переговоры сорвались из-за произошедшего в Кабуле взрыва, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США. По информации главы Белого дома, ответственность за инцидент взяли на себя талибы.

Кроме того, в конце июня в Афганистане были убиты два военнослужащих ВС Соединённых Штатов. Об этом заявили в миссии НАТО. В американских военных выстрелили во время совместного с афганскими силами безопасности патрулирования. Инцидент произошёл на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом, в ходе которого провёл переговоры с президентом Афганистана.

За всё время афганской кампании, проводимой Соединёнными Штатами, её жертвами стали около 2300 американских военнослужащих. Об этом сообщили сенаторы США Рэнд Пол и Том Юдалл. По информации политиков, на войну в ИРА Вашингтон потратил $2 трлн.

  • Солдаты армии США в Афганистане
  • Reuters
  • © Omar Sobhani/File

Однако, как считают эксперты, эта цифра намного больше.

По мнению Сергея Судакова, Белому дому кампания в Афганистане обошлась в более чем $5 трлн.

«Президент США не раз сам заявлял о колоссальных тратах на эту войну и изъявлял желание сократить их. Однако, чтобы оперативно вывести все войска из республики, Трампу сначала нужно добиться согласия Пентагона, который заинтересован в продолжении кампании, поскольку получает за это деньги», — отметил эксперт.

Подобное мнение разделяет и Константин Блохин.

«Трамп неоднократно критиковал американскую элиту за растраты астрономической суммы на войну в Афганистане. Он выступает за то, чтобы эти деньги были направлены на развитие внутренней инфраструктуры США», — уточнил аналитик.

«Выиграть предвыборную гонку»

Называя причиной роста военных расходов Россию и Китай, Трамп хочет заработать себе дополнительные очки в преддверии президентских выборов 2020 года, считают эксперты.

Напомним, оборонный бюджет не раз становился яблоком раздора между Белым домом и демократами. Так, в начале июля в администрации Трампа заявили, что президент США может наложить вето на проект соответствующего документа на предстоящий финансовый год, если конгресс одобрит его в текущей редакции.

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Сумма оборонного бюджета на 2019 финансовый год составила $716 млрд. На следующий финансовый год администрация президента решила увеличить «ставку», запросив $750 млрд. Однако стремление американского лидера к ещё большему расширению военных расходов не встретило позитивных откликов со стороны демократов, которые имеют большинство в нижней палате конгресса. По этой причине представители Демпартии внесли поправки в проект закона о национальной обороне США и сократили запрашиваемую сумму до $733 млрд. При этом согласительный комитет из представителей обеих партий должен назвать окончательную сумму, приняв во внимание оба варианта проекта.

Трамп связывает увеличение военных расходов с действиями России и Китая, поскольку рассчитывает набрать таким образом дополнительные очки в предвыборной гонке, считает Константин Блохин.

«Трамп тут действует с пропагандистской точки зрения, поскольку для рядовых американцев оборонная мощь — предмет гордости», — пояснил аналитик.

По мнению Сергея Судакова, глава Белого дома хочет показать своему электорату, что повышает сумму оборонного бюджета вполне оправданно.

  • Избиратели на президентских выборах в США 2016 года
  • РИА Новости

«Трамп выступает перед сторонниками, которым говорит, что деньги на оборонную сферу расходуются разумно. Таким образом он даёт понять рядовым американцам, что администрация президента стремится защитить каждого», — заявил эксперт.

При этом, как отмечает Судаков, если раньше причиной увеличения расходов на оборону становился терроризм, то теперь эта тема устарела и Белый дом при любом удобном случае ссылается на несуществующую угрозу со стороны Москвы и Пекина.

«После 11 сентября 2001 года в США больше не было потрясений такого масштаба. Трамп прекрасно понимает, что, если будет снова педалировать тему террористических угроз, это снизит его рейтинг», — констатировал аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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