Трамп заявил о срыве переговоров с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».

Об этом сообщает The Hill.

«Что касается меня, то я считаю их (переговоры. — RT) мёртвыми. Они мертвы», — заявил Трамп.

Ранее Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.

Также СМИ сообщили, что вице-президент США Майк Пенс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступали против встречи американской делегации с талибами и лидером Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.