СМИ: Пенс и Болтон были против встречи с талибами

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Вице-президент США Майк Пенс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступали против встречи американской делегации с лидерами движения «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани.
СМИ: Пенс и Болтон были против встречи с талибами
  • Reuters

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что Болтон был крайне возмущён возможностью такой встречи, которую поддержали в Госдепе.

Пенс также раскритиковал это предложение, в том числе из-за того, что ему не понравилась идея проведения такой встречи в загородной резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид.

Ранее Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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