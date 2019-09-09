СМИ: Пенс и Болтон были против встречи с талибами

Вице-президент США Майк Пенс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступали против встречи американской делегации с лидерами движения «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что Болтон был крайне возмущён возможностью такой встречи, которую поддержали в Госдепе.

Пенс также раскритиковал это предложение, в том числе из-за того, что ему не понравилась идея проведения такой встречи в загородной резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид.

Ранее Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.