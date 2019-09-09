СМИ: Пенс и Болтон были против встречи с талибами
- Reuters
Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что Болтон был крайне возмущён возможностью такой встречи, которую поддержали в Госдепе.
Пенс также раскритиковал это предложение, в том числе из-за того, что ему не понравилась идея проведения такой встречи в загородной резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид.
Ранее Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.