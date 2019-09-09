Президент Афганистана назвал условие для переговоров с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что возможность переговоров с представителями радикального движения «Талибан»* существует только при прекращении огня в стране.

«Путь наш ясен. Мы сделали выбор в пользу прочного и достойного мира и не пойдем на попятную. Переговоры с талибами невозможны без прекращения огня», — приводит Tolo News его слова.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.