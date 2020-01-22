«Ничего подобного в мире больше нет»: на что способна система ПРО Москвы

22 января свой профессиональный праздник отмечают подразделения противоракетной обороны, входящие в 1-ю армию ПВО-ПРО и защищающие Москву от атаки межконтинентальных баллистических ракет. Эту задачу выполняет система А-135, способная отслеживать и уничтожать десятки вражеских боевых блоков. Её ключевым элементом является расположенная в подмосковном Софрине многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) «Дон-2Н». Она мониторит воздушно-космическую обстановку на дальности до 40 тыс. км. Последние годы объект, представляющий собой сооружение в виде усечённой белой пирамиды, находится на стадии модернизации. В процессе боевой работы РЛС обеспечивает наведение противоракет, уничтожающих баллистические цели. Как полагают эксперты, А-135 является уникальным комплексом ПРО, не имеющим аналогов в мире.

22 января профессиональный праздник отмечают военнослужащие, обеспечивающие защиту Москвы от атаки межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В наше время эту задачу выполняет 9-я дивизия противоракетной обороны, дислоцированная в подмосковном Софрино. Соединение входит в 1-ю армию ПВО-ПРО (особого назначения).

Система противоракетной обороны Москвы называется А-135. Как пояснил RT военный эксперт Виктор Литовкин, эта «система ПРО очень надёжна, надо понимать, что она входит в систему противоракетной обороны страны, она работает не сама по себе».

А-135 создавалась в соответствии с Договором по ПРО между СССР и США от 1972 года. Соглашение предусматривало ограничение в развёртывании средств противоракетной обороны.

В качестве района прикрытия Советский Союз выбрал Москву, поскольку именно здесь расположены центры управления стратегическими ядерными силами СССР (теперь РФ) и важнейшие промышленные предприятия. США — военную базу Гранд-Форкс в Северной Дакоте.

В 2002 году Вашингтон вышел из договора и приступил к развёртыванию сухопутных комплексов ПРО в Европе и морских платформ. Москва официально не объявляла о расторжении договора.

Высочайший уровень автоматизации

А-135 создавалась более 20 лет и заступила на боевое дежурство в 1995 году. Система состоит из многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», командно-вычислительного пункта, комплекса передачи данных и шахтных пусковых установок (ШПУ), где находятся противоракеты.

Возможности А-135 позволяют парировать ядерный удар со всех ракетоопасных направлений. Ими считаются Западная Атлантика, северо-восточная акватория Тихого океана, Арктика, Средиземное море. Информацию о пуске МБР система ПРО получает от российских РЛС дальнего обнаружения. Огневые средства А-135 способны перехватывать десятки боевых блоков.

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Ключевую роль в процессе мониторинга воздушно-космического пространства А-135 играет «Дон-2Н». Станция осуществляет непрерывный радиолокационный контроль на высоте до 40 тыс. км и способна сопровождать до 100 баллистических объектов. РЛС обеспечивает селекцию боевых блоков, целеуказание и наведение противоракет.

Внешне «Дон-2Н» напоминает усечённую правильную пирамиду высотой более 30 м. Длина её основания составляет 140 м, верхней площадки — 100 м. На боковых сторонах РЛС размещены приёмные и передающие фазированные антенные решётки. За их разработку знаменитый советский радиотехник Виктор Карлович Слока был удостоен звания Героя России.

«Сердцем» «Дон-2Н» является расположенный под землёй командный пункт. В случае тревоги офицеры 9-й дивизии могут попасть в него по специальному пешеходно-транспортному туннелю.

В командном пункте проходят регулярные тренировки по обнаружению и перехвату боевых блоков МБР. В 2019 году военнослужащие 9-й дивизии приняли участие в более 600 мероприятиях по отражению условной ядерной атаки с разных направлений.

«Ежедневно в воинских частях соединения на круглосуточное боевое дежурство заступает более 200 военнослужащих. Общую координацию и руководство деятельностью дежурных сил осуществляет оперативный дежурный командного пункта соединения», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Важнейшим преимуществом «Дон-2Н» является работа в полностью автоматическом режиме. Станция без участия человека осуществляет весь цикл мероприятий по обороне страны. РЛС может выполнять задачи вне зависимости от внешней обстановки.

Она устойчива к помехам, а в случае ракетной атаки работа «Дон-2Н» обеспечивается независимыми системами электро- и водоснабжения, мощным холодильным оборудованием. Боевые расчёты могут пользоваться запасами воды и продовольствия.

Как пояснил журналистам начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник ПРО ВКС Ильгар Тагиев, высочайший уровень автоматизации РЛС позволяет оперативно реагировать на угрозы в воздушно-космическом пространстве.

Помимо обороны РФ, «Дон-2Н» привлекается для обнаружения испытательных пусков отечественных МБР и других средств поражения с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, полигона Капустин Яр, а также с акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей.

Станция «Дон-2Н»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Кроме того, «Дон-2Н» активно участвует в развитии российских космических программ. В 2019 году расчёты РЛС выполнили контрольные проводки около 300 объектов на орбите.

Возможности станции позволяют обнаруживать космический мусор диаметром даже в 5 см на расстоянии в 1,5-2 тыс. км.

«Дон-2Н» является поистине уникальным многофункциональным сооружением с выдающимися точностными характеристиками. Ничего подобного в мире больше нет. Это настоявшее чудо отечественной инженерной мысли. Характеристики станции постоянно совершенствуются за счёт проводимой модернизации», — сказал Тагиев.

Полковник подчеркнул, что работы по обновлению РЛС не оказывают влияния на циклы боевого дежурства — все жизненно важные системы и агрегаты дублированы. Станция очень мощная, но в мирное время она работает в режиме малой излучаемости. По периметру «Дон-2Н» расположены экраны биологической защиты — на случай перевода объекта в активный режим.

«Вылетает подобно пуле»

В ближайшее время станция может получить новые противоракеты. За последние годы Минобороны РФ провело несколько испытательных пусков на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как полагают эксперты, боеприпасы-перехватчики оснащены обычной боевой частью.

На противоракетах 53Т6, оставшихся на А-135 после распада СССР, установлены ядерные боеголовки. По информации Минобороны РФ, разработчиком боеприпаса является МКБ «Факел» (Химки).

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Как рассказали журналистам офицеры ПРО, масса учебной версии 53Т6 составляет порядка 9 т, начальная скорость — 3 км/с. Противоракета способна перехватывать цели на дальности до 100 км и высоте до 40 км.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил RT, что новая противоракета — модернизированная версия 53Т6. Скорее всего, она сохранит массогабаритные характеристики предшественницы, но превзойдёт её по точности и скорости. Слова эксперта подтверждаются тем, что при пуске новая ракета вылетает из шахты с такой огромной скоростью, что на кадрах испытаний её очертания просто невозможно различить.

«Судя по всему, мы говорим про 53Т6М, другое название — ПРС-1М. Информации, к сожалению, про неё немного, но логично говорить о том, что на этой противоракете заменён вычислительный комплекс и программное обеспечение, в конструкции использованы новые материалы. Со своими задачами она наверняка справляется, как и советская 53Т6», — рассуждает Корнев.

Цель модернизации, по словам эксперта, заключается в замене оборудования и агрегатов, которые производились в союзных республиках, в том числе на Украине. Как отметил Корнев, предприятия УССР участвовали почти во всех советских ракетных программах.

Загрузка противоракеты в шахтную пусковую установку

RT

© Алексей Заквасин

«Испытания 53Т6М либо завершены, либо находятся на финальной стадии. Я не исключаю, что войска могли уже даже получить первую партию. Велика вероятность, что вместо 10-килотонной боеголовки на противоракете появилась обычная боевая часть. Это сделает её гипотетическое применение более безопасным», — полагает Корнев.

Военный эксперт Юрий Кнутов предполагает, что 53Т6М обладает увеличенной дальностью и высотой перехвата. По словам эксперта, зона поражения вражеских боевых частей должна располагаться как можно дальше.

«Новая противоракета вылетает из шахты подобно пуле. Её создание — это часть общей модернизации А-135 в А-235, которая характеризуется главным образом увеличением вычислительных мощностей и заменой огневых средств. Система ПРО Москвы — наш надёжный щит, который в ближайшее время продолжит укрепляться», — подытожил Кнутов.