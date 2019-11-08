В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500

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Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«В срок завершают работы по вводу в строй новой системы — С-500», — сказал он Интерфаксу.

Ранее сообщалось, что серийное производство С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.

С-500 разрабатывается концерном ВКО «Алмаз-Антей». По словам первого заместителя генерального конструктора предприятия Сергея Друзина, ЗРС оснащена самыми современными локаторами и управляемыми противоракетами и может поражать все типы баллистических ракет и боевых частей. 

Система относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса «земля — воздух». 

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