В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«В срок завершают работы по вводу в строй новой системы — С-500», — сказал он Интерфаксу.

Ранее сообщалось, что серийное производство С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.

С-500 разрабатывается концерном ВКО «Алмаз-Антей». По словам первого заместителя генерального конструктора предприятия Сергея Друзина, ЗРС оснащена самыми современными локаторами и управляемыми противоракетами и может поражать все типы баллистических ракет и боевых частей.

Система относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса «земля — воздух».