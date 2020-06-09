«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трёх полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырёх комплектов ЗРС С-350 «Витязь», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы концерна.

Отмечается, что вся техника будет передана Вооружённым силам Российской Федерации не позднее 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» планирует поставлять на зарубежный рынок российскую РЛС 59Н6-ТЕ, которая способна отслеживать гиперзвуковые цели.