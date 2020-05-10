«Тактический приём повышения ставок»: как США выдвигают условия для продления договора СНВ-III

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли усомнился в том, что Вашингтон станет продлевать договор СНВ-III, если Москва не сможет «усадить Китай за стол переговоров». Белый дом давно добивается, чтобы Пекин вступил в договор о контроле за стратегическим вооружениями. Кроме того, в Соединённых Штатах считают, что Россия должна отказаться от своих новейших вооружений. По мнению экспертов, оба требования фактически невозможно выполнить. Аналитики прогнозируют, что в вопросе продления СНВ-III США, скорее всего, займут такую же позицию, как и в случае с ДРСМД: Вашингтон лишь будет наращивать градус обвинений и ультиматумов, чтобы в итоге разрушить соглашение.

США вряд ли будут продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), если в переговоры о контроле над вооружениями не включится Китай. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью изданию The Washington Times.

Как заявил Биллингсли, прежде чем думать о том, чтобы в каком-либо виде продлить заключённый десять лет назад договор об ограничении ядерного вооружения, Россия должна «усадить Китай за стол переговоров».

При этом Соединённые Штаты не заинтересованы в «контроле за вооружением ради контроля как такового», а договор СНВ-III имеет «множество очевидных недостатков», подчеркнул дипломат. По словам Биллингсли, президент Трамп не ставит своей целью сохранить одобренный его предшественником договор.

Маршалл Биллингсли

AFP

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В Белом доме считают, что администрация Барака Обамы договорилась об очень слабом режиме проверок соблюдения соглашения и теперь этими «лазейками» пользуется Москва.

На вопрос о том, принял ли Дональд Трамп решение о продлении действия договора, Биллингсли ответил: «Мы хотим понять, почему русские так отчаянно выступают за продление договора, и хотим, чтобы они объяснили нам, почему продление в наших интересах».

По словам Биллингсли, новый договор о контроле над стратегическими наступательными вооружениями должен содержать обязательные и поддающиеся проверке положения.

«Это очень важно, поскольку речь идёт о двух странах, совершенно неспособных соблюдать договоры. Россия нарушила почти все договоры, которые мы с ней подписали. Китай также нарушил ряд заключённых договоров», — заявил спецпосланник президента США.

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Маршалл Биллингсли затронул и тему новых вооружений, появившихся в арсенале России. Речь, в частности, идёт о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», а также беспилотных субмаринах «Посейдон».

«Мы не собираемся идти на уступки, чтобы включить или исключить (в договор о стратегических вооружениях. — RT) эти системы. Они (российские власти. — RT) просто должны свернуть эти пять новых программ и отказаться от них», — заявил Биллингсли.

Как напомнил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло, американская сторона уже не в первый раз выдвигает требования относительно новых российских вооружений в привязке к вопросу продления СНВ-III. По мнению эксперта, новое российское оружие вызвало «большой интерес» в американском разведывательном сообществе.

«Они хотели бы использовать тему продления СНВ-III для того, чтобы получить какую-то информацию об этом оружии. Изначально американская сторона планировала включить эти вооружения в обновлённый договор. Это позволило бы получить его описание и тактико-технические характеристики, ведь такие сведения поднимаются во время подобных обсуждений», — отметил эксперт.

«Беспроигрышный торг»

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что американская сторона не изъявила желания продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений во время телефонных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой Госдепа Майком Помпео.

«Нет, о такой готовности мы от них не услышали», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, отреагировала ли американская сторона в ходе последних контактов на высоком и высшем уровне положительно на ноту РФ о продлении ДСНВ.

В то же время президент США Дональд Трамп днём ранее заявил о стремлении России и США к соглашению о контроле над стратегическими вооружениями. Комментируя свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, Трамп отметил, что воспринимает этот вопрос «очень серьёзно».

Дмитрий Медведев и Барак Обама во время подписания Договора СНВ

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Предшествовавший этому соглашению договор СНВ-II был заключён Москвой и Вашингтоном в 1993 году. По условиям соглашения стороны обязались сократить количество ядерных боезарядов на стратегических носителях до уровня в 3—3,5 тыс. единиц. Также страны должны были согласно договору ликвидировать все баллистические ракеты наземного базирования, оснащённые более чем одним боевым блоком.

Однако после выхода США в 2001 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году Москва заявила о прекращении своих обязательств по договору СНВ-II.

Вместо утратившего силу СНВ-II в 2002 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), согласно которому обязались сократить количество стоящих на боевом дежурстве боеголовок до 2,2 тыс. с каждой стороны.

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По условиям СНВ-III стороны обязались сократить количество развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц. Количество боезарядов на развёрнутых носителях не должно превышать 1550. При этом численность развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок не должна превышать 800 единиц.

При этом каждая из стран — участниц договора имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих ядерных сил, равно как и модернизировать вооружения.

Договор истекает в начале 2021 года, но стороны могут пролонгировать соглашение ещё на пять лет.

Как ранее неоднократно сообщала российская сторона, Москва готова приступить к переговорам о продлении договора СНВ-III в любое время. Об этом, в частности, сообщил в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today посол России в США Анатолий Антонов.

Однако Вашингтон не спешит продлевать договор. Как заявил в марте 2020 года высокопоставленный представитель Госдепартамента США, американская сторона не видит «особой срочности» в этом вопросе, поскольку пролонгация соглашения требует лишь обмена нотами между странами-участницами.

Как объяснял в конце 2019 года представитель Пентагона, быстрое согласие США продлить СНВ-III понизило бы шансы на создание договора с участием КНР. Пекин подобные предложения отвергает, напоминая о колоссальной разнице в объёмах ядерных арсеналов США, России и Китая (последний располагает только 290 боеголовками).

Истребитель МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, требуя от Москвы «посадить Китай за стол переговоров», Вашингтон даже не учитывает тот факт, чтоКНР — это сильное суверенное государство, самостоятельно определяющее свою политику.

«В США не задумываются, может ли вообще Россия повлиять на Китай, даже если бы такое желание и было. Вашингтон просто ставит условие, и ему всё равно, как оно будет исполняться. Это беспроигрышный торг для Белого дома. Если Китай не вступит в переговоры, Трамп сможет выйти из СНВ и нарастить оборонный заказ, поддержав своих сторонников из оружейных промышленников. Ну а если вдруг Китай вступит в переговоры, это тоже будет на руку США», — пояснил эксперт.

При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже предупредил, что в условиях отсутствия действующих соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем США будут стремиться к созданию «самых мощных ядерных сил в мире».

Расшатывание стратегической стабильности

Следует отметить, что в 2019 году по инициативе Вашингтона уже распался другой стратегический договор — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ, действовавший с 1988 года, был аннулирован после того, как США вышли из соглашения, обвинив Россию в том, что дальность полёта российской ракеты 9М729 якобы может превышать 500 км.

Как отмечают эксперты, в вопросе c продлением СНВ-III американская администрация также старается сделать акцент на беспочвенных обвинениях в адрес России и Китая. В своём интервью Маршалл Биллингсли озвучил целую серию подобных намёков, не конкретизировав при этом, о каких именно «нарушениях» идёт речь. По словам Андрея Манойло, это обычный «риторический приём американских чиновников».

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress

© US Air Force

«Сначала они обвиняют партнёра по переговорам в каких-то нарушениях, не приводя при этом фактов. Это тактический приём повышения ставок через сознательное обострение ситуации на начальном этапе ведения переговоров», — пояснил эксперт.

В целом же американская администрация настроена на отказ от продления СНВ-III, считают эксперты.

«Такими ультиматумами, какие озвучил президентский спецпредставитель, США формируют фон для расторжения договора. Похожая ситуация складывалась и перед разрушением ДРСМД — так же звучали беспочвенные обвинения и невыполнимые требования. Очевидно, что Россия не станет отказываться от своих новейших оружейных разработок, а Китай не станет участвовать переговорах по контролю над вооружениями, так что подобные условия невыполнимы», — отметил Константин Блохин.

По мнению эксперта, в Республиканской партии США давно сформировалось негативное отношение к договору СНВ-III. Республиканцы, к которым относится и действующий президент США, считают, что это соглашение сковывает американские возможности и мешает проецированию американской мощи в мире.

«По сути, речь идёт о продолжении курса, начатого ещё Джорджем Бушем — младшим. Недавно Вашингтон вышел из ДРСМД, логическим продолжением этого станет отказ продлевать СНВ-III», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Манойло.

«Американская администрация планирует разрушить этот договор, потому что он мешает американским оборонным компаниям получать новые заказы в этой области и обогащаться. Трамп должен кормить тех людей, которые реально привели его к власти и поддерживают его, а это в первую очередь представители оборонно-промышленного комплекса», — подытожил эксперт.