«Тактический приём повышения ставок»: как США выдвигают условия для продления договора СНВ-III
- Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
США вряд ли будут продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), если в переговоры о контроле над вооружениями не включится Китай. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью изданию The Washington Times.
Как заявил Биллингсли, прежде чем думать о том, чтобы в каком-либо виде продлить заключённый десять лет назад договор об ограничении ядерного вооружения, Россия должна «усадить Китай за стол переговоров».
При этом Соединённые Штаты не заинтересованы в «контроле за вооружением ради контроля как такового», а договор СНВ-III имеет «множество очевидных недостатков», подчеркнул дипломат. По словам Биллингсли, президент Трамп не ставит своей целью сохранить одобренный его предшественником договор.
- Маршалл Биллингсли
- AFP
- © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
В Белом доме считают, что администрация Барака Обамы договорилась об очень слабом режиме проверок соблюдения соглашения и теперь этими «лазейками» пользуется Москва.
На вопрос о том, принял ли Дональд Трамп решение о продлении действия договора, Биллингсли ответил: «Мы хотим понять, почему русские так отчаянно выступают за продление договора, и хотим, чтобы они объяснили нам, почему продление в наших интересах».
По словам Биллингсли, новый договор о контроле над стратегическими наступательными вооружениями должен содержать обязательные и поддающиеся проверке положения.
«Это очень важно, поскольку речь идёт о двух странах, совершенно неспособных соблюдать договоры. Россия нарушила почти все договоры, которые мы с ней подписали. Китай также нарушил ряд заключённых договоров», — заявил спецпосланник президента США.
Маршалл Биллингсли затронул и тему новых вооружений, появившихся в арсенале России. Речь, в частности, идёт о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», а также беспилотных субмаринах «Посейдон».
«Мы не собираемся идти на уступки, чтобы включить или исключить (в договор о стратегических вооружениях. — RT) эти системы. Они (российские власти. — RT) просто должны свернуть эти пять новых программ и отказаться от них», — заявил Биллингсли.
Как напомнил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло, американская сторона уже не в первый раз выдвигает требования относительно новых российских вооружений в привязке к вопросу продления СНВ-III. По мнению эксперта, новое российское оружие вызвало «большой интерес» в американском разведывательном сообществе.
«Они хотели бы использовать тему продления СНВ-III для того, чтобы получить какую-то информацию об этом оружии. Изначально американская сторона планировала включить эти вооружения в обновлённый договор. Это позволило бы получить его описание и тактико-технические характеристики, ведь такие сведения поднимаются во время подобных обсуждений», — отметил эксперт.
«Беспроигрышный торг»
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что американская сторона не изъявила желания продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений во время телефонных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой Госдепа Майком Помпео.
«Нет, о такой готовности мы от них не услышали», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, отреагировала ли американская сторона в ходе последних контактов на высоком и высшем уровне положительно на ноту РФ о продлении ДСНВ.
В то же время президент США Дональд Трамп днём ранее заявил о стремлении России и США к соглашению о контроле над стратегическими вооружениями. Комментируя свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, Трамп отметил, что воспринимает этот вопрос «очень серьёзно».
- Дмитрий Медведев и Барак Обама во время подписания Договора СНВ
- РИА Новости
- © Дмитрий Астахов
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
Предшествовавший этому соглашению договор СНВ-II был заключён Москвой и Вашингтоном в 1993 году. По условиям соглашения стороны обязались сократить количество ядерных боезарядов на стратегических носителях до уровня в 3—3,5 тыс. единиц. Также страны должны были согласно договору ликвидировать все баллистические ракеты наземного базирования, оснащённые более чем одним боевым блоком.
Однако после выхода США в 2001 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году Москва заявила о прекращении своих обязательств по договору СНВ-II.
Вместо утратившего силу СНВ-II в 2002 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), согласно которому обязались сократить количество стоящих на боевом дежурстве боеголовок до 2,2 тыс. с каждой стороны.
По условиям СНВ-III стороны обязались сократить количество развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц. Количество боезарядов на развёрнутых носителях не должно превышать 1550. При этом численность развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок не должна превышать 800 единиц.
При этом каждая из стран — участниц договора имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих ядерных сил, равно как и модернизировать вооружения.
Договор истекает в начале 2021 года, но стороны могут пролонгировать соглашение ещё на пять лет.
Как ранее неоднократно сообщала российская сторона, Москва готова приступить к переговорам о продлении договора СНВ-III в любое время. Об этом, в частности, сообщил в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today посол России в США Анатолий Антонов.
Однако Вашингтон не спешит продлевать договор. Как заявил в марте 2020 года высокопоставленный представитель Госдепартамента США, американская сторона не видит «особой срочности» в этом вопросе, поскольку пролонгация соглашения требует лишь обмена нотами между странами-участницами.
Как объяснял в конце 2019 года представитель Пентагона, быстрое согласие США продлить СНВ-III понизило бы шансы на создание договора с участием КНР. Пекин подобные предложения отвергает, напоминая о колоссальной разнице в объёмах ядерных арсеналов США, России и Китая (последний располагает только 290 боеголовками).
- Истребитель МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал»
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, требуя от Москвы «посадить Китай за стол переговоров», Вашингтон даже не учитывает тот факт, чтоКНР — это сильное суверенное государство, самостоятельно определяющее свою политику.
«В США не задумываются, может ли вообще Россия повлиять на Китай, даже если бы такое желание и было. Вашингтон просто ставит условие, и ему всё равно, как оно будет исполняться. Это беспроигрышный торг для Белого дома. Если Китай не вступит в переговоры, Трамп сможет выйти из СНВ и нарастить оборонный заказ, поддержав своих сторонников из оружейных промышленников. Ну а если вдруг Китай вступит в переговоры, это тоже будет на руку США», — пояснил эксперт.
При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже предупредил, что в условиях отсутствия действующих соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем США будут стремиться к созданию «самых мощных ядерных сил в мире».
Расшатывание стратегической стабильности
Следует отметить, что в 2019 году по инициативе Вашингтона уже распался другой стратегический договор — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ, действовавший с 1988 года, был аннулирован после того, как США вышли из соглашения, обвинив Россию в том, что дальность полёта российской ракеты 9М729 якобы может превышать 500 км.
Как отмечают эксперты, в вопросе c продлением СНВ-III американская администрация также старается сделать акцент на беспочвенных обвинениях в адрес России и Китая. В своём интервью Маршалл Биллингсли озвучил целую серию подобных намёков, не конкретизировав при этом, о каких именно «нарушениях» идёт речь. По словам Андрея Манойло, это обычный «риторический приём американских чиновников».
- Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress
- © US Air Force
«Сначала они обвиняют партнёра по переговорам в каких-то нарушениях, не приводя при этом фактов. Это тактический приём повышения ставок через сознательное обострение ситуации на начальном этапе ведения переговоров», — пояснил эксперт.
В целом же американская администрация настроена на отказ от продления СНВ-III, считают эксперты.
«Такими ультиматумами, какие озвучил президентский спецпредставитель, США формируют фон для расторжения договора. Похожая ситуация складывалась и перед разрушением ДРСМД — так же звучали беспочвенные обвинения и невыполнимые требования. Очевидно, что Россия не станет отказываться от своих новейших оружейных разработок, а Китай не станет участвовать переговорах по контролю над вооружениями, так что подобные условия невыполнимы», — отметил Константин Блохин.
По мнению эксперта, в Республиканской партии США давно сформировалось негативное отношение к договору СНВ-III. Республиканцы, к которым относится и действующий президент США, считают, что это соглашение сковывает американские возможности и мешает проецированию американской мощи в мире.
«По сути, речь идёт о продолжении курса, начатого ещё Джорджем Бушем — младшим. Недавно Вашингтон вышел из ДРСМД, логическим продолжением этого станет отказ продлевать СНВ-III», — считает эксперт.
Похожей точки зрения придерживается и Андрей Манойло.
«Американская администрация планирует разрушить этот договор, потому что он мешает американским оборонным компаниям получать новые заказы в этой области и обогащаться. Трамп должен кормить тех людей, которые реально привели его к власти и поддерживают его, а это в первую очередь представители оборонно-промышленного комплекса», — подытожил эксперт.
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