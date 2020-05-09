В США назвали одно из условий для продления СНВ
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«Одна из основных проблем с договором о СНВ — среди многих других его недостатков — это то, что в нём не участвуют китайцы», — цитирует The Washington Times Биллингсли.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя предложение США о привлечении Китая к СНВ-III, заявил, что «к действующему договору Китай подключить невозможно в принципе, как невозможно в этот договор вписать какие-то другие системы вооружений из разряда «экзотических», как их сейчас стали называть в Вашингтоне».
Он пояснил, что в таком случае необходимо было бы разработать совершенно новый документ, что потребовало бы «очень много» времени.