В США назвали одно из условий для продления СНВ

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что для обсуждения продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) Россия «должна привести на переговоры и Китай».

«Одна из основных проблем с договором о СНВ — среди многих других его недостатков — это то, что в нём не участвуют китайцы», — цитирует The Washington Times Биллингсли.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя предложение США о привлечении Китая к СНВ-III, заявил, что «к действующему договору Китай подключить невозможно в принципе, как невозможно в этот договор вписать какие-то другие системы вооружений из разряда «экзотических», как их сейчас стали называть в Вашингтоне».

Он пояснил, что в таком случае необходимо было бы разработать совершенно новый документ, что потребовало бы «очень много» времени.