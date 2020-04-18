Рябков оценил идею США о привлечении Китая к переговорам по ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предложение США о привлечении Китая к договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

«К действующему договору Китай подключить невозможно в принципе. Как невозможно в этот договор вписать какие-то другие системы вооружений из разряда «экзотических», как их сейчас стали называть в Вашингтоне», — цитирует Рябкова Интерфакс.

По его словам, в таком случае необходимо было бы разработать совершенно новый документ, что потребовало бы «очень много» времени.

«Поэтому какие-то абстрактные, сугубо умозрительные схемы, которыми оперируют в Вашингтоне, какие-то представления о том, что возможно и что невозможно, — это всё из разряда абсолютно оторванных от жизни предположений», — подчеркнул замминистра иностранных дел России.

Он заключил, что подобное невозможно «по технологии ведения дел в военно-стратегической сфере и в силу законов дипломатии».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности участвовать в переговорах с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, если они соответствуют критериям Вашингтона.

В феврале постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями.