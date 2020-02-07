США намерены привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями

Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Каждый заинтересован в начале переговоров с Россией. Мы также хотим привлечь Китай — и Россия с этим согласна — к новой договорённости по контролю над вооружениями», — приводит ТАСС её слова на выступлении в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне.

По её словам, это касается как Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), так и других соглашений по ядерным вооружениям.

«Всё, что мы делаем, должно включать Китай, поскольку Китай обладает даже большим числом ракет, чем Россия», — подчеркнула Хатчисон.

Она подтвердила готовность США начать переговоры с Россией и добиваться участия Китая в новом соглашении по контролю над вооружениями.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил о скором начале переговоров с Россией по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.

В Кремле отметили, что Россия будет удовлетворена, если контакт по этому вопросу состоится.