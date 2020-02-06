Песков оценил возможные переговоры по контролю над вооружениями с США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия давно предлагала США контакты по обсуждению контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдёт.

«Россия уже давно пытается инициировать начало таких контактов. И Россия давно уже предлагала американским партнёрам это сделать, поэтому, если это произойдёт, мы будем только удовлетворены», — сказал Песков.

Он отметил, что конкретных данных о сроках и уровне переговоров пока нет.

Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам.

По его словам, это «важно для всего мира», а не только для двух государств.