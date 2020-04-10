В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружению

Короткая ссылка
Соединённые Штаты готовы участвовать в переговорах с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, если они соответствуют критериям Вашингтона. Об этом сообщили ТАСС в Госдепартаменте США.
В Госдепе заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружению
  • © mil.ru

«Президент (США Дональд Трамп. — RT) поручил нам мыслить шире, чем ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — RT), и включить и Китай, и Россию в наши дальнейшие шаги. Мы готовы участвовать в отвечающих нашим критериям переговорах о контроле над вооружениями с обоими», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Вашингтон остаётся приверженным эффективному контролю над вооружениями, которое способствует безопасности США и их партнёров.

Ещё один представитель Госдепа уточнил, что США пока не получили ответ Пекина на приглашение к стратегическому диалогу по безопасности.

Ранее в МИД России сообщили о приостановке инспекции по СНВ-III по согласованию сторон из-за пандемии коронавируса.

В конце февраля США отказались от встречи американских и российских юристов для проработки деталей продления СНВ.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва ждёт ответа на предложение продлить без предварительных условий действие СНВ-III.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить