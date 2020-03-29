МИД России сообщил о приостановке инспекции по СНВ-III

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение о временной приостановке инспекционной деятельности в рамках договора СНВ-III было принято по согласованию сторон.
МИД России сообщил о приостановке инспекции по СНВ-III
  • РИА Новости

«Решение о временной приостановке инспекций в рамках ДСНВ, так же как решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии, которое должно было состояться во второй половине марта, принималось по согласованию сторон», — цитирует его ТАСС.

По словам Рябкова, работа будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также он отметил, что плановое заседание двусторонней консультативной группы запланировано на осень.

«Это последнее заседание, если договор не будет продлён», — сказал замглавы МИД.

В начале марта в Госдепартаменте США заявили о намерении внести ряд российских вооружений в СНВ-III.

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