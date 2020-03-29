МИД России сообщил о приостановке инспекции по СНВ-III
- РИА Новости
«Решение о временной приостановке инспекций в рамках ДСНВ, так же как решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии, которое должно было состояться во второй половине марта, принималось по согласованию сторон», — цитирует его ТАСС.
По словам Рябкова, работа будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также он отметил, что плановое заседание двусторонней консультативной группы запланировано на осень.
«Это последнее заседание, если договор не будет продлён», — сказал замглавы МИД.
В начале марта в Госдепартаменте США заявили о намерении внести ряд российских вооружений в СНВ-III.