Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что гиперзвуковая ракета США будет способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.
Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

По словам Трампа, в Соединённых Штатах активно разрабатывают новые вооружения. В их числе он назвал «гиперзвуковую ракету, которая в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая сейчас существует в мире».

Как он отметил во время своего выступления, данная ракета сможет поразить цель на расстоянии около 1,6 тыс. км в пределах около 35,5 см от центра.

Ранее Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты».

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