Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.
По словам Трампа, в Соединённых Штатах активно разрабатывают новые вооружения. В их числе он назвал «гиперзвуковую ракету, которая в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая сейчас существует в мире».
Как он отметил во время своего выступления, данная ракета сможет поразить цель на расстоянии около 1,6 тыс. км в пределах около 35,5 см от центра.
Ранее Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты».
Подробнее по теме в — материале RT.