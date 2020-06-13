Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что гиперзвуковая ракета США будет способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.

По словам Трампа, в Соединённых Штатах активно разрабатывают новые вооружения. В их числе он назвал «гиперзвуковую ракету, которая в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая сейчас существует в мире».

Как он отметил во время своего выступления, данная ракета сможет поразить цель на расстоянии около 1,6 тыс. км в пределах около 35,5 см от центра.

Ранее Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты».

Подробнее по теме в — материале RT.