Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

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Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
  • Reuters

По его словам, Вашингтон создаёт «невероятную военную технику невиданного ранее уровня».

«Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии», — цитирует Трампа ТАСС.

Как отметил глава Белого дома, проект «только что получил зелёный свет». Он утверждает, что это будет самая быстрая ракета в мире — почти в три раза быстрее российской или китайской.

Ранее Пентагон заявил, что продвигается вперёд в разработке ракет средней дальности.

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