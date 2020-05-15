Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.

По его словам, Вашингтон создаёт «невероятную военную технику невиданного ранее уровня».

«Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии», — цитирует Трампа ТАСС.

Как отметил глава Белого дома, проект «только что получил зелёный свет». Он утверждает, что это будет самая быстрая ракета в мире — почти в три раза быстрее российской или китайской.

Ранее Пентагон заявил, что продвигается вперёд в разработке ракет средней дальности.