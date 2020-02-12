В США заявили о продвижении в разработке ракет средней дальности
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«Конечно, мы продвигаемся вперёд в разработке ракет средней дальности», — цитирует Эспера пресс-служба ведомства.
Он отметил, что намерен провести консультации с союзниками страны по вопросу того, где эти ракеты могут быть размещены.
В январе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости отслеживать в 2020 году развёртывание США ракет средней и меньшей дальности и вести глубокий анализ потенциальных военных угроз.