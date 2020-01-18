Пентагон: США не удаётся форсировать перспективные военные разработки

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RT
Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединённым Штатам не удается пока ускорить ряд перспективных военных разработок, в том числе в сфере создания гиперзвукового оружия, даже несмотря на понимание отставания от других держав.
Пентагон: США не удаётся форсировать перспективные военные разработки
  • Reuters

Об этом он заявил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Нам нужно понимать, в чем заключается неудача, извлекать уроки из этих неудач, учиться на допущенных нами ошибках, быстро уходить от этих ошибок. Я бросаю взгляд в прошлое на гиперзвуковые вооружения. Мы теперь в состоянии серьезной конкуренции с рядом соперников в мире в области гиперзвуковых вооружений. А десять лет назад мы были впереди в сфере разработки гиперзвукового оружия. У нас существовали две программы — HTV-1 и HTV-2 под эгидой DARPA. Они не сработали. Что мы сделали после того, как они потерпели провал? Мы начали многолетние исследования этих провалов, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом!» — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на осуществление третьего этапа работ по гиперзвуковому ракетному оружию OpFires на сумму $31,9 млн.

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