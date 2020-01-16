Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового оружия

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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на осуществление третьего этапа работ по гиперзвуковому ракетному оружию OpFires на сумму $31,9 млн.

«Управление перспективных исследовательских проектов заключило с компанией Lockheed Martin контракт на сумму $31,9 млн на программу интеграции систем третьего этапа работ по созданию системы вооружения OpFires», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что программа OpFires подразумевает разработку новой системы наземного базирования, которая позволяет гиперзвуковой ракетной системе преодолевать ПВО противника.

Также сообщается, что данные ракеты наземного базирования имеют важное значение для Армии США в вопросе быстрого реагирования и подавления вражеских угроз.

Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов, а также гиперзвуковых вооружений.

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