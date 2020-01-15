США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений.
США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками
  • globallookpress.com

«Гиперзвуковые вооружения — это подлинные командные усилия в министерстве обороны в целом, и, думаю, в текущем году вы увидите не только активную деятельность, но и существенный прогресс», — приводит ТАСС её слова.

Она также отметила, что вооружённые силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить