США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками
- globallookpress.com
«Гиперзвуковые вооружения — это подлинные командные усилия в министерстве обороны в целом, и, думаю, в текущем году вы увидите не только активную деятельность, но и существенный прогресс», — приводит ТАСС её слова.
Она также отметила, что вооружённые силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).