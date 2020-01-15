США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками

Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений.

«Гиперзвуковые вооружения — это подлинные командные усилия в министерстве обороны в целом, и, думаю, в текущем году вы увидите не только активную деятельность, но и существенный прогресс», — приводит ТАСС её слова.

Она также отметила, что вооружённые силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).