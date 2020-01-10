Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД

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России необходимо в 2020 году отслеживать развёртывание США ракет средней и меньшей дальности и вести глубокий анализ потенциальных военных угроз, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооружённых сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021—2025 годы», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил необходимость отслеживания развёртывания США ракет средней и меньшей дальности.

Также он поставил задачу поступательно перевооружать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морские ядерные силы — на новейшие стратегические подлодки класса «Борей-А». 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединёнными Штатами и готовности страны адекватно реагировать на выпады.

Планируется, что РВСН полностью оснастят современными ракетными комплексами к 2024 году.

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