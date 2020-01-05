РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России. «В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%», — указано в сообщении. Таким образом, в составе РВСН не останется ракетных комплексов советского производства. Агентство уточняет, что в 2019 году доля современных ракетных комплексов составляла 76%. Ранее в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».