РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%», — указано в сообщении.

Таким образом, в составе РВСН не останется ракетных комплексов советского производства.

Агентство уточняет, что в 2019 году доля современных ракетных комплексов составляла 76%.

Ранее в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

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