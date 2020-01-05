РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.
«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%», — указано в сообщении.
Таким образом, в составе РВСН не останется ракетных комплексов советского производства.
Агентство уточняет, что в 2019 году доля современных ракетных комплексов составляла 76%.
Ранее в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».