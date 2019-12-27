Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединёнными Штатами и готовности страны адекватно реагировать на выпады.

«Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся», — сказал Лавров РИА Новости.

Вместе с тем он отметил реалистичное отношение Москвы к перспективам диалога с Вашингтоном на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов.

Также Лавров заявил о готовности к реализации таких предложений российской стороны, призванных наладить взаимодействие между странами, как запуск деятельности Делового консультативного и Экспертного советов.

Среди других предложений Москвы министр обозначил обмен письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, начало диалога по теме кибербезопасности, которая тревожит США, совместное заявление о недопустимости ядерной войны, продление договора о СНВ, мораторий на развёртывание РСМД, иные шаги по укреплению стратегической стабильности.

«Судить о настрое Вашингтона будем, конечно, только по делам», — подчеркнул он.

Также Лавров назвал цель санкций США против «Северного потока — 2» — «проталкивание американского СПГ на рынок Европы».