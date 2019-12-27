Лавров назвал цель санкций США против «Северного потока — 2»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с санкциями США против «Северного потока — 2».
Лавров назвал цель санкций США против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Цель, конечно, — не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы», — сказал Лавров РИА Новости.

По его словам, это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США против «Северного потока — 2».

21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над проектом.

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