Лавров назвал цель санкций США против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Цель, конечно, — не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы», — сказал Лавров РИА Новости.
По его словам, это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США против «Северного потока — 2».
21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская компания Allseas приостановила работу над проектом.