В МИД напомнили о симметричном подходе России по вопросу санкций

Россия зеркально ответит на санкции США против «Северного потока — 2», напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады», — сказала она во время брифинга.

Симметричный подход никто не отменял, добавила дипломат.

Ранее в МИД заявили, что российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в страну.

По словам министра энергетики Александра Новака, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций.

21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес.

Как указывается в документе американского Минфина, стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».