ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

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Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».
ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

«ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес», — сказал он.

В настоящее время Европейская комиссия анализирует воздействие этих мер на европейские компании, добавил представитель ЕК.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

Как указывается в документе, стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции.

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